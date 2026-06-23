La contundente reflexión de Yanina Latorre que celebra Nico Occhiato y sufre Flor Peña

La periodista de espectáculos tomó postura en la disputa entre el conductor del canal de streaming y la actriz, mientras crece la tensión por la posible batalla judicial.

El conductor y la actriz siguen envueltos en una pelea qu podría dirimirse en tribunales. Ahora, la periodista dio su opinión sobre el escándalo.

La conductora Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la polémica luego de respaldar públicamente la decisión de Nico Occhiato tras el escándalo que sacudió al canal de streaming. La presentadora analizó la salida de Flor Peña y defendió la postura empresarial del creador del canal de streaming, luego del error al aire relacionado con una información falsa sobre Jorge Messi , padre de Lionel.

La panelista fue contundente al marcar una diferencia entre el clima de camaradería que existe en los programas de streaming y la realidad laboral detrás de cámara. “ Una empresa no es un grupo de amigos ”, lanzó Yanina Latorre, una frase que rápidamente se convirtió en el eje del debate mediático por la crisis entre Flor Peña, Nico Occhiato y la estructura de la señal digital.

Desde su programa, Yanina Latorre explicó que el vínculo afectivo dentro de un ciclo no elimina las responsabilidades profesionales. “ Somos un grupo de amigos cuando estamos al aire, los quiero mucho, nos llevamos bien, tomamos café, pero cuando uno hace las cagadas… ”, expresó al defender la idea de que una empresa —como en este caso Luzu TV— debe tomar medidas cuando considera que hubo un error grave.

La periodista también aclaró que podía discutirse si la decisión correcta era despedir, suspender o aplicar otra sanción, pero sostuvo que el empresario tiene que proteger su proyecto. “ Vos tenés que cuidar el laburo. Cuando te mandás una cagada, algún tipo de sanción vas a tener ”, remarcó al referirse al rol de Occhiato como responsable del canal.

El conflicto creció mientras Flor Peña prepara una posible ofensiva judicial contra Luzu TV y Nico Occhiato, mientras el conductor sostiene que tomó decisiones como cabeza del medio. Occhiato había señalado que “ uno tiene que tomar decisiones como cabeza de grupo. Tiene un costo ”, defendiendo la determinación tomada tras la polémica.

“PREFIERO SACARME DE ENCIMA A 3 INEPTOS Y QUE NO ME CANCELE MESSI”

Yanina Latorre bancó la decisión de Nicolás Occhiato de despedir a los productores responsables de la fake de Flor Peña: “Una empresa no es un grupo de amigos”.



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Flor Peña demandaría a Luzu TV tras su conflictiva salida

La salida de Flor Peña de Luzu TV sumó un nuevo capítulo luego de trascender que la actriz evalúa iniciar una demanda contra la plataforma de streaming y contra Nico Occhiato por la manera en la que terminó su vínculo laboral. La estrategia legal estaría siendo analizada junto a su abogado Fernando Burlando, con reclamos vinculados al contrato —que algunas fuentes indican que finalizaba en diciembre de 2026— y una compensación económica.

Según trascendió, uno de los puntos principales del reclamo sería la forma en la que se comunicó su desvinculación. Desde el entorno de la actriz cuestionan que primero habría existido una desafectación verbal y pública, y luego una comunicación formal por mensaje, situación que consideran irregular dentro de la relación laboral.

La defensa de Flor Peña sostiene que ella habría actuado siguiendo indicaciones del equipo de producción y que el error cometido al aire no debería haber generado una sanción únicamente sobre su figura. En ese sentido, Luis Bremer explicó que la postura legal apuntaría a plantear: “Yo cumplí una orden, que me dieron no una, sino dos veces, de decir una noticia”.

El reclamo también pondría bajo análisis el contrato que vinculaba a la actriz con la señal hasta fin de año para encabezar una nueva versión de El Show del Verano junto a Marley. Entre las posibilidades mencionadas aparece la exigencia del cumplimiento económico acordado originalmente más una compensación por daños.