No la perdonan: Florencia Peña se volvió tendencia luego de que Messi errara el penal contra Austria Las redes sociales estallaron contra la conductora después de haber difundido la fake news sobre la muerte de Jorge Messi. Por Agregar C5N en









Florencia Peña fue el centro de las críticas tras la pifia de Messi.

Después de que Lionel Messi errara el penal en el partido frente Austria por el Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de memes responsabilizando a Florencia Peña. La conductora quedó en el centro de las críticas tras haber difundido la fake news sobre la muerte de Jorge Messi.

La semana pasada, la conductora de El Show de Verano en Luzu TV recibió una especie de alerta: "Chicos no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá Messi". Mientras el panel permanecía incrédulo ante la noticia, la conductora, mientras hablaba al aire con la producción, preguntó: "Pero fue de golpe... qué pasó... en el medio del Mundial, se va a tener que ir..."

La noticia tomó notoriedad enseguida: después de haberse hecho viral, en redes sociales criticaron duramente tanto a la conductora como al canal de streaming por no haber actuado con responsabilidad ante una noticia de tanta sensibilidad.

Minutos después, desde la producción tomaron la decisión de desdecirse y aclarar que la muerte de Jorge Messi no estaba confirmada. "Hay un montón de rumores, no está confirmado, queremos aclararlo", dijo una de las productoras. En tanto, Peña retrucó: "A mí me lo tiraron por acá (por la cucaracha) y yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake".

La actriz intentó explicar que "son cosas que pasan en la comunicación" y enseguida comentó: "Le pido disculpas". A ese pedido de disculpas se sumó la producción, agregando que "no está nada confirmado".