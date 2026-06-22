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22 de junio de 2026 Inicio

No la perdonan: Florencia Peña se volvió tendencia luego de que Messi errara el penal contra Austria

Las redes sociales estallaron contra la conductora después de haber difundido la fake news sobre la muerte de Jorge Messi.

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Florencia Peña fue el centro de las críticas tras la pifia de Messi.

Florencia Peña fue el centro de las críticas tras la pifia de Messi.

Después de que Lionel Messi errara el penal en el partido frente Austria por el Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de memes responsabilizando a Florencia Peña. La conductora quedó en el centro de las críticas tras haber difundido la fake news sobre la muerte de Jorge Messi.

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La semana pasada, la conductora de El Show de Verano en Luzu TV recibió una especie de alerta: "Chicos no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá Messi". Mientras el panel permanecía incrédulo ante la noticia, la conductora, mientras hablaba al aire con la producción, preguntó: "Pero fue de golpe... qué pasó... en el medio del Mundial, se va a tener que ir..."

La noticia tomó notoriedad enseguida: después de haberse hecho viral, en redes sociales criticaron duramente tanto a la conductora como al canal de streaming por no haber actuado con responsabilidad ante una noticia de tanta sensibilidad.

Minutos después, desde la producción tomaron la decisión de desdecirse y aclarar que la muerte de Jorge Messi no estaba confirmada. "Hay un montón de rumores, no está confirmado, queremos aclararlo", dijo una de las productoras. En tanto, Peña retrucó: "A mí me lo tiraron por acá (por la cucaracha) y yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake".

La actriz intentó explicar que "son cosas que pasan en la comunicación" y enseguida comentó: "Le pido disculpas". A ese pedido de disculpas se sumó la producción, agregando que "no está nada confirmado".

En redes sociales, después de varios días de escarnio y la posibilidad de un juicio contra el canal de streaming de Nicolás Occhiato, los usuarios no la perdonan. Tras el penal errado, los internautas se acordaron de la actriz.

Los memes que convirtieron a Florencia Peña en tendencia luego de que Messi errara el penal contra Austria

Los memes tras la pifia de Messi ante Austria

Los memes tras la pifia de Messi ante Austria

Florencia Peña, en el foco de los memes

Florencia Peña, en el foco de los memes

Lionel Messi erró el penal vs. Austria y Florencia Peña se convirtió en tendencia.

Lionel Messi erró el penal vs. Austria y Florencia Peña se convirtió en tendencia.

Flor Peña, en el centro de las críticas por la fake news sobre Jorge Messi.

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En redes apuntaron contra Flor Peña tras la pifia de Lionel Messi.

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Los memes por la pifia de Messi.

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