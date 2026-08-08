PopFest: el festival que reunirá a más de 20 mil personas en Parque Norte

La música tiene una cita ineludible en el calendario de fin de año. Radio Pop 101.5 anunció oficialmente el lanzamiento de su primer mega festival al aire libre: el PopFest 2026 será el sábado 5 de diciembre y espera reunir a 20 mil fanáticos en el predio de Parque Norte, en Avenida Cantilo y Güiraldes.
El evento propone una experiencia integral para todas las generaciones, donde se cruzarán los artistas consagrados nacionales e internacionales y las nuevos talentos que lideran las tendencias actuales.
Con esta iniciativa, la Pop traslada al vivo el espíritu y la energía que la posicionaron en los primeros lugares de los medios y como una referente indiscutida de las emisoras de música en el país.
Además de los shows sobre el escenario, la propuesta en Parque Norte inlcluirá experiencias interactivas , espacios recreativos y un amplio patio gastronómico diseñado para disfrutar durante todo el día.
Fechas clave y venta de entradas
Si bien los nombres de los artistas se revelarán en la semana del 10 de agosto, los organizadores confirmaron el cronograma ofiical para la venta de entradas a través de Pulso Tickets.
La prevante exclusiva empieza el 13 de agosto para clientes Mastercard del Banco Nación. Mientras, la venta general estará disponible a partir del 15 de agosto.
El PopFest calienta motores con una superproducción con infraestructura al aire libre de primer nivel, y una grilla pensada para hacer historia, y se encamina a ser la fiesta musical destacada de la temporada.