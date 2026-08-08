8 de agosto de 2026 Inicio
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La decisión de la AFA tras la muerte de Jorge, el papá de Lionel Messi: "Inmensa tristeza"

La Asociación del Fútbol Argentino dispuso una serie de homenajes en honor al padre del capitán de la Selección, quien lo acompañó a lo largo de su carrera y lo impulsó a cumplir sus sueños. "Toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos", expresaron.

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La AFA dispuso un minuto de silencio y utilizar brazalete negro. 

La AFA dispuso un minuto de silencio y utilizar brazalete negro. 

La AFA dispuso un minuto de silencio y utilizar brazalete negro. 

La AFA dispuso un minuto de silencio y utilizar brazalete negro. 

Redes sociales

Tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial en honor al padre del capitán de la Selección. En el documento establecieron un minuto de silencio en todos los partidos de todas las categorías y la utilización de un brazalete negro tanto para árbitros, cuerpo técnico y jugadores.

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La Resolución de la Mesa Directiva va de la mano de un posteo en redes sociales, donde la AFA escribió "con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!" y acompañó el mensaje con una fotografía de Jorge.

Además, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia también compartió unas palabras en honor a una de las personas más importantes en la vida y carrera de Lionel Messi. "Quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás", afirmó.

En esa línea añadió que "su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar".

Muerte de Jorge Messi: el comunicado completo de la AFA

El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi.

En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos.

Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo.

En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto.

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