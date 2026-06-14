El dolor de la hija de Taty Almeida: "Ya su cuerpito decía basta, pero su cabeza quería seguir luchando"

Fabiana Almeida contó cómo fueron las últimas horas de su madre, quien este domingo falleció a los 95 años, y anunció que el velorio será en la sede de FOETRA.

Fabiana Almeida, la hija de Taty Almeida , quien este domingo falleció a los 95 años , expresó su dolor por la muerte de su madre, contó cómo fueron sus últimas horas en el Hospital Italiano, donde estaba internada, y anunció que el velorio será en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) .

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"Hoy, nuestra querida Taty Almeida, mi madre, partió siete y media de la tarde más o menos. Sinceramente se quedó dormidita y con una lucidez hasta último momento ", comentó Fabiana desde la puerta del hospital.

"Mi hermano vive en España y cuando la internamos a mamá, el 26 de mayo, yo lo llamé a Jorge que se viniera porque estaba muy delicada. Llegó Jorge y mi vieja revivió. Mis hijos le dicen 'Highlander' a su abuela, porque salió de un montón de situaciones muy jorobadas. Mamá iba a cumplir ahora 96 años y ya su cuerpito decía basta, pero su cabeza quería seguir luchando y luchando" , añadió la hija de Taty Almeida.

Luego, Fabiana contó que seguirá adelante con la lucha de su madre. "Nosotros acá vamos a seguir buscando a Alejandro y a los 30 mil, y le agradecemos lo que fue como madre y como abuela. Es duro, pero sigamos, compañeros. No nos olvidemos, ni de ella ni de todas las viejas que hicieron tanto por nosotros" , concluyó.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga , conocida popularmente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años . Fue una de las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina. Su voz representó a miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Nacida el 28 de junio de 1930 en una familia con fuertes vínculos militares, se dedicó durante años a la docencia hasta que su vida experimentó un quiebre definitivo en junio de 1975, cuando un comando de la Triple A secuestró a su hijo Alejandro, un joven de veinte años que militaba en el ERP, trabajaba como empleado público de la agencia Télam y cursaba sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Frente a la tragedia, Taty Almeida comenzó una intensa búsqueda de respuestas. Con el tiempo, se integró a la organización Madres, donde encontró la contención necesaria para enfrentar la impunidad estatal.

Con su pañuelo blanco en la cabeza, recorrió calles, medios de comunicación y foros internacionales para denunciar los crímenes de lesa humanidad. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica. A más de 50 años del secuestro, su hijo Alejandro permanece desaparecido.

En abril de este año, la UBA le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su labor fundamental en la denuncia de los crímenes de la dictadura y su militancia por la paz social.