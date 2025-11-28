Romance confirmado: apareció un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche

Los participantes de Masterchef ya no se esconden y generaron un sinfín de reacciones en las redes sociales.

Parece que lo que parecía solo un rumor ya es realidad: Ian Lucas y Evangelina Anderson estarían iniciando un romance. Los vieron en un boliche de la noche porteña y desataron una ola de reacciones en redes sociales.

La difusión del video estuvo a cargo de la cuenta El Impacto, donde se los ve muy cerca hablando, hecho que provocó que los usuarios comenzaran a elaborar teorías sobre las imágenes.

Algunos aseguran que solamente estaban hablando, mientras que otros fueron a fondo y afirmaron que sí hubo besos. Y si bien ambos negaron que haya algo entre ellos, parece que la química es innegable.

Lo cierto es que la versión explotó en Gossip (Net TV). En ese programa, la panelista Esthercita fue directa y sin filtros: aseguró que entre la modelo y el joven youtuber hay más que buena onda. “Hay química, hay tensión sexual… están a nada del coito” , tiró sin anestesia, encendiendo la mesa y a todos los televidentes.

Aunque frente a cámara no se los vio demasiado juntos, la periodista contó que fuera del set se cruzan miradas, gestos cómplices y que incluso hay movimientos sospechosos en redes sociales.

“Yo vi un flirteo. Él, desde que entró a MasterChef, dijo ‘Qué bomba Eva Anderson’. Le quiere dar a toda costa. Es joven, soltero y lindo: 26 años. Ella tiene 42. Casi dos décadas, pero la química no pregunta edades”, remató.

Según Esthercita, Ian ya estaba “enamorado televisivamente” de ella desde hace años: “La veía en el Bailando, siempre dijo que era una bomba. Yo no sé si llegaron a segunda base, pero la gente del set asegura que hay mucha onda”.

El sorpresivo consejo de Evangelina Anderson para Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef

La modelo Evangelina Anderson aconsejó a Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef Celebrity y su actitud fue sorpresivamente bien recibida por la audiencia, ya que ella también estuvo en pareja con un futbolista, como fue el caso de Martín Demichelis entre 2007 y 2025, por lo que aprovechó su conocimiento para ayudarla.

En diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, la modelo fue consultada por la salida de la pareja de Enzo Fernández y expresó: "Último día... Muy tristes. No me acuerdo cuando fue que nos contó, pasaron tantas cosas". Con estas palabras, se lamentó por su salida de MasterChef Celebrity y evidenció que era muy querida por el grupo.

Por el lado de su experiencia como botinera, Anderson confesó: "Yo le di mis consejos, ella me escucha. Le dije que siga a su corazón y me parece perfecto la decisión que tomó". Así, se mostró muy a favor de que Cervantes haya decidido volver a Londres para vivir con Fernández y sus hijos Benjamín y Olivia, un cambio de vida rotundo.

Vale recordar que este es el tercer abandono de MasterChef Celebrity, luego de lo que fueron las renuncias de Pablo Lescano y Eugenia Tobal. En el primer caso, fue reemplazado por el cantante Walas, mientras que la actriz todavía no tuvo sustituto y se desconoce quiénes ingresarán por ella y Valentina Cervantes.