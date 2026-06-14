La sentida despedida de Cristina Kirchner a Taty Almeida: "Luchadora incansable que honraste la vida"

La expresidenta recordó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien murió este domingo a los 95 años. "Hasta siempre", expresó.

La exmandataria Cristina Kirchner despidió a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida , quien murió este domingo a los 95 años y se destacó por ser una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina ya que su voz representó a miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

En la red social X, la expresidenta subrayó la lucha de Almeida, quien murió buscando a su hijo Alejandro, detenido-desaparecido el 17 de junio de 1975. "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty" , expresó.

En tanto, uno de los últimos contactos entre Cristina y la histórica activista fue en junio de 2025, cuando mantuvieron un encuentro en la casa de la ex jefa de Estado en Constitución. En aquel entonces, Almeida ingresó al domicilio por la tarde y fue reconocida por los seguidores de la expresidenta que se congregaron en las inmediaciones. "¡Madres de la Plaza, el pueblo las abraza!" , gritó la militancia.

La presencia de la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en la casa de la líder del peronismo se produjo luego de que criticara la resolución de la Corte Suprema, que ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta por la causa Vialidad. "Es muy serio e injusto, totalmente repudiable. Pero no la van a vencer" , advirtió en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga , conocida popularmente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años . Fue una de las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, quien despidió a su compañera con dolor y tristeza.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló con Daniela Ballester en C5N y, visiblemente conmovida por la noticia, expresó su profundo dolor por la partida de la histórica referente. “Es la sensación de que es la ley de la vida, a una edad en la que es lógico que llegue el final”, señaló Carlotto, con profunda tristeza y resignación.

“Nunca queremos que venga (la muerte), cuanto más tarde mejor porque todavía estamos luchando por tantas cosas que pasan en nuestro país. La tristeza que tengo es enorme, me acabo de enterar, mañana estaré allá acompañando a todos los que queremos una patria como la que soñaron nuestros hijos”, agregó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Asimismo, Carlotto destacó la fuerza y el compromiso de su compañera de lucha. “Seguimos en la lucha, una lucha con más dolor, pero no hay que aflojar”, afirmó y evocó también el último 24 de marzo, cuando ambas compartieron la Plaza de Mayo rodeadas de miles de personas: “En una plaza enorme llena de queridos amigos que nos acompañan siempre, juntas las dos viejas dirigentes en la lucha de derechos humanos por la vida que nos tocó vivir”.