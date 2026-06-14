14 de junio de 2026 Inicio
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Video: le dio una trompada a un árbitro y luego lo pateó en el suelo tras haber sido expulsado

Ocurrió en El Calafate durante un partido entre Argentinos del Sur y Academia Cañadón, por la Liga de Fútbol Sur.

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El momento exacto de la salvaje agresión al juez Sebastián Gómez.

El momento exacto de la salvaje agresión al juez Sebastián Gómez.

Un grave hecho de violencia se vivió este domingo en una de las semifinales del Torneo Apertura de Primera División de la Liga de Fútbol Sur en El Calafate, donde un futbolista le dio una trompada a un árbitro y luego lo pateó en el suelo, lo que motivó la suspensión del encuentro.

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El incidente ocurrió en el estadio municipal "Yoly Cáceres" a los 30 minutos del primer tiempo, luego de que el juez Sebastián Gómez expulsara al jugador Enrique Rivas de forma directa por una agresión previa contra un rival. Hasta el momento de la interrupción, el club Argentinos del Sur se imponía por 1 a 0 ante Academia Cañadón.

La agresión física se desencadenó de manera inmediata tras la tarjeta roja que Gómez le mostró a Rivas. El jugador de Academia Cañadón reaccionó de forma violenta, derribó al árbitro con un golpe de puño y le aplicó una patada mientras se encontraba indefenso en el suelo.

Ante la gravedad del ataque, los organizadores suspendieron el partido de inmediato y solicitaron la presencia de las fuerzas de seguridad. Personal de la Comisaría Segunda de El Calafate arribó al predio deportivo para tomar actuación legal en el caso.

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El personal médico del estadio brindó las primeras asistencias al réferi sobre el césped sintético. Posteriormente, una ambulancia trasladó a Gómez hacia el Hospital SAMIC para una evaluación de mayor complejidad debido a los traumatismos recibidos.

El Tribunal de Disciplina de la Liga Sur asumió la responsabilidad de analizar los informes de la terna arbitral. Este organismo resolverá las sanciones deportivas pertinentes para el agresor y determinará el futuro de la semifinal suspendida.

El lamentable episodio causó un fuerte repudio en todo el ámbito del fútbol local. Por el contrario, la otra semifinal de la jornada se desarrolló con total normalidad y concluyó con la victoria de Gendarme Amarilla sobre Newell’s Old Boys.

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