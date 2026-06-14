El Gato Sylvestre despidió a Taty Almeida: "Una vida dedicada a la verdad, a la justicia, sin odio y con mucho amor"

El conductor de C5N repasó las últimas semanas de vida de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo y remarcó que "quedan dos madres nada más". "Hay que levantar las banderas con todo el ejemplo que nos dejan", sostuvo.

El conductor de Minuto Uno en C5N , Gustavo "El Gato" Sylvestre , recordó las últimas semanas de Taty Almeida , la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que falleció este domingo a los 95 años y su historia de búsqueda y lucha por su hijo Alejandro. " Una vida dedicada a la verdad, a la justicia, sin odio y con mucho amor ", destacó el periodista.

" Quedan dos madres nada más , hay que levantar las banderas con todo el ejemplo que nos dejan", pidió Sylvestre en el aire de Sin lugar para los débiles .

El Gato la definió como " una luchadora grande, una mujer impresionante " que era "reconocida a nivel mundial, como todas las madres" y aseguró que "hasta hace 10 días que la internaron estaba con vida plena". El comunicador también la describió como "incansable" y señaló " la fuerza que tenía para ir a colegios y escuelas con nietos y bisnietos dando charlas ".

El conductor afirmó que este sábado a la tarde la presidenta de Madres de Plaza de Mayo "estaba bien" y como él se reunió con el cantante Víctor Heredia aprovecharon para que le mande "un mensaje cariñoso". " Le mandamos un video cantando una canción, la escuchó Taty y todo y una hora después se descompensó ", lamentó Sylvestre.

El periodista sostuvo que la activista "hasta último momento estaba muy lúcida" y resaltó: "Se va con la música de Víctor Heredia en sus oídos y retinas".

Embed - FALLECIÓ TATY ALMEIDA, PRESIDENTA de MADRES de PLAZA de MAYO, LÍNEA FUNDADORA

Taty Almeida: "Que sepan Javier Milei y compañía que no nos han vencido"

El 24 de marzo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado que marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina con la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, Taty Almeida recordó aquellos días que cambiaron su vida para siempre. "Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!", sostuvo la emblemática luchadora por los Derechos Humanos, en un diálogo exclusivo con C5N.

Almeida recordó cómo eran sus días previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "Mi vida era tranquila. Yo ejercí como maestra hasta que nacieron mis hijos y después me dediqué a ellos. Toda mi familia eran militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía 'esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero'. Por eso, ante tanto reconocimiento en mí y todas las madres, yo sé que él está muy orgulloso de su madre, exgorila. Ya me afeité", dijo sobre sus parientes.

Embed - C5N on Instagram: "Su hijo tenía 20 años cuando fue desaparecido A Taty Almeida le arrebataron a Alejandro y desde entonces su vida se convirtió en una búsqueda. Querida Familia, a 50 años del golpe Lunes 23 de marzo | 19 hs Estreno en YouTube de C5N #NuncaMás #MemoriaVerdadYJusticia #24DeMarzo" View this post on Instagram

Su padre, Carlos Vidal Miy, fue teniente coronel de Caballería. Su hermano varón fue coronel y sus tres hermanas mujeres se casaron con oficiales de Aeronáutica.

"Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés. Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie; a pesar de las sillas de ruedas, los bastones. Me enorgullece que yo misma haya llegado a comprender a Alejandro. No pude decírselo porque lo desaparecieron", agregó en aquella entrevista.