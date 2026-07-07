IR A
IR A

Mirtha Legrand llamó a la mamá de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina: "Lloré de emoción"

La conductora contó detalles de cómo vivió el impresionante triunfo ante Egipto, recordó la charla que mantuvo con Celia Messi después del partido y destacó el carácter de la Selección para avanzar a los cuartos de final.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, la diva argentina, contó que se emocionó tras el triunfo de la Selección argentina. 

Redes sociales
Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Durante una entrevista con TN, la histórica conductora reveló que ambas se emocionaron al recordar el desenlace del encuentro disputado en Atlanta. "Lloré de emoción", aseguró Mirtha, antes de contar: "Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción".

Legrand explicó que la conversación fue breve, aunque muy afectuosa, y recordó el cariño que recibió del otro lado del teléfono. "Me decía: 'Te amo, Mirtha, te amo'. Son esas llamadas rápidas de cariño. Estaba muy contenta, por supuesto", relató sobre el intercambio con la madre del capitán argentino.

Mirtha Legrand habló con Celia Messi tras la victoria de la Scaloneta frente a Egipto.

Mirtha Legrand habló con Celia Messi tras la victoria de la Scaloneta frente a Egipto.

La diva también describió el desenlace del partido como uno de los momentos deportivos más impactantes que recuerda. "Fue un final soñado, maravilloso. En la vida vi una cosa igual", afirmó sobre la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La reflexión de Mirtha Legrand sobre Lionel Messi: "Me parece que es bastante tímido"

Además, contó que mantiene contacto frecuente con Celia Messi, aunque nunca logró entrevistar al capitán de la Selección. "Con Celia hablo bastante seguido. A él lo invitamos siempre al programa, pero no quiere. Me parece que es bastante tímido para la televisión. Me daría un placer enorme que viniera", expresó.

Mirtha también confesó que sufrió durante el penal fallado por Messi y destacó el nivel colectivo del seleccionado argentino. "Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso", sostuvo. Luego agregó: "Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares".

Consultada por los memes y videos creados con inteligencia artificial que circularon durante el Mundial, respondió con humor: "No los vi a todos, pero sí algunos. Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato. Me hacen gracia, me divierten". Finalmente, dejó una reflexión: "A lo mejor es un disparate lo que voy a decir, pero yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos".

Antonela Roccuzzo mostró el hobby que comparte con Lionel Messi en TikTok

Mientras Lionel Messi concentra toda su atención en el Mundial 2026 tras ser artífice, nuevamente, del pase de Argentina a la próxima ronda, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con la apertura de su cuenta oficial de TikTok y revolucionó las redes sociales con un video que permitió conocer una faceta poco difundida de su vida. En pocas horas, el perfil reunió cientos de miles de seguidores y millones de reproducciones.

La rosarina eligió sumarse al desafío #BookTok, la comunidad de lectores de la plataforma, y publicó un recorrido por la enorme biblioteca que comparte con el capitán de la Selección argentina y sus hijos. Entre los ejemplares aparecieron títulos como Alas de sangre, de Rebecca Yarros, la saga Harry Potter, de J. K. Rowling, además de obras de Sarah J. Maas, Florencia Bonelli, Danielle Steel y Camucha Escobar.

Con la frase "¿Tienes algún hobby? Yo...", Antonela reveló que la lectura ocupa un lugar importante en su rutina cuando está lejos del fútbol. Hasta ahora, su perfil en Instagram mostraba principalmente campañas publicitarias y producciones de moda, por lo que su desembarco en TikTok permitió descubrir un costado mucho más íntimo y cotidiano.

Noticias relacionadas

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

últimas noticias

Denunciaron por abusos al cardenal López Romero. 

Un cardenal español fue denunciado por abuso y lo apartaron de sus funciones

Hace 5 minutos
Así quedó el Wolskwagen blanco que fue chocado por una camioneta en plena Panamericana.

Insólito accidente en Panamericana: un auto circulaba marcha atrás en medio de los festejos por la Selección y causó un violento choque

Hace 34 minutos
Tini y un mensaje de amor para De Paul.

Qué le dijo Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras la victoria de Argentina: "Amor..."

Hace 57 minutos
Axel Muñoz volvió a atacar estando en libertad condiconal. 

Indignación en San Juan: lo condenaron por abuso, quedó libre y volvió a atacar a la misma víctima

Hace 1 hora
Mirtha Legrand, la diva argentina, contó que se emocionó tras el triunfo de la Selección argentina. 

Mirtha Legrand llamó a la mamá de Messi tras la clasificación de Argentina: "Lloré de emoción"

Hace 1 hora