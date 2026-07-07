Mirtha Legrand llamó a la mamá de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina: "Lloré de emoción"

La conductora contó detalles de cómo vivió el impresionante triunfo ante Egipto, recordó la charla que mantuvo con Celia Messi después del partido y destacó el carácter de la Selección para avanzar a los cuartos de final.

Mirtha Legrand compartió su emoción por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de la épica remontada ante Egipto. La diva de los almuerzos siguió el encuentro con mucha intensidad y, apenas terminó el partido, decidió comunicarse con Celia, la mamá de Lionel Messi.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Durante una entrevista con TN, la histórica conductora reveló que ambas se emocionaron al recordar el desenlace del encuentro disputado en Atlanta. "Lloré de emoción", aseguró Mirtha, antes de contar: "Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción".

Legrand explicó que la conversación fue breve, aunque muy afectuosa, y recordó el cariño que recibió del otro lado del teléfono. "Me decía: 'Te amo, Mirtha, te amo'. Son esas llamadas rápidas de cariño. Estaba muy contenta, por supuesto", relató sobre el intercambio con la madre del capitán argentino.

La diva también describió el desenlace del partido como uno de los momentos deportivos más impactantes que recuerda. "Fue un final soñado, maravilloso. En la vida vi una cosa igual" , afirmó sobre la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Además, contó que mantiene contacto frecuente con Celia Messi, aunque nunca logró entrevistar al capitán de la Selección. "Con Celia hablo bastante seguido. A él lo invitamos siempre al programa, pero no quiere. Me parece que es bastante tímido para la televisión. Me daría un placer enorme que viniera" , expresó.

Mirtha también confesó que sufrió durante el penal fallado por Messi y destacó el nivel colectivo del seleccionado argentino. "Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso", sostuvo. Luego agregó: "Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares".

Consultada por los memes y videos creados con inteligencia artificial que circularon durante el Mundial, respondió con humor: "No los vi a todos, pero sí algunos. Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato. Me hacen gracia, me divierten". Finalmente, dejó una reflexión: "A lo mejor es un disparate lo que voy a decir, pero yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos".

Antonela Roccuzzo mostró el hobby que comparte con Lionel Messi en TikTok

Mientras Lionel Messi concentra toda su atención en el Mundial 2026 tras ser artífice, nuevamente, del pase de Argentina a la próxima ronda, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con la apertura de su cuenta oficial de TikTok y revolucionó las redes sociales con un video que permitió conocer una faceta poco difundida de su vida. En pocas horas, el perfil reunió cientos de miles de seguidores y millones de reproducciones.

La rosarina eligió sumarse al desafío #BookTok, la comunidad de lectores de la plataforma, y publicó un recorrido por la enorme biblioteca que comparte con el capitán de la Selección argentina y sus hijos. Entre los ejemplares aparecieron títulos como Alas de sangre, de Rebecca Yarros, la saga Harry Potter, de J. K. Rowling, además de obras de Sarah J. Maas, Florencia Bonelli, Danielle Steel y Camucha Escobar.

Con la frase "¿Tienes algún hobby? Yo...", Antonela reveló que la lectura ocupa un lugar importante en su rutina cuando está lejos del fútbol. Hasta ahora, su perfil en Instagram mostraba principalmente campañas publicitarias y producciones de moda, por lo que su desembarco en TikTok permitió descubrir un costado mucho más íntimo y cotidiano.