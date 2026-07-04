El mensaje privado de Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

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El mensaje privado de Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez tras los rumores con Lionel Messi

Después de que volvieran a circular comentarios sobre la periodista y el capitán de la Selección argentina, se reflotó un mensaje que Antonela le había mandado apenas surgieron las primeras versiones. Meses después, la cronista contó el intercambio.

Antonela ya se había manifestado respecto a los rumores.

Antonela ya se había manifestado respecto a los rumores.

Luego del afectuoso saludo entre Lionel Messi y Sofi Martínez tras el partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde, volvió a reflotar el mensaje que Antonela Roccuzzo le había enviado a la conductora cuando comenzaron las especulaciones sobre un supuesto vínculo entre ellos.

La modelo volvió a destacar, esta vez por sus carteras de lujo.
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El cálido encuentro entre el capitán de la Scaloneta y la periodista, tras el agónico triunfo por los 16avos de final del Mundial 2026, volvió a instalar un tema que en su momento había generado todo tipo de rumores y especulaciones.

Tras el partido, el capitán paso por la zona mixta y saludó con total normalidad a la cronista. Rápidamente, las imágenes se hicieron virales en las redes sociales: muchos usuarios las inundaron con comentarios sobre los rumores que vincularon al jugador del Inter Miami con la periodista deportiva y, sobre todo, mencionaron la escandalosa reacción que habría tenido Antonela cuando el tema comenzó a circular por todos lados.

La reacción de Antonela Roccuzzo ante los rumores sobre Messi y Sofi Martínez

Meses atrás, Sofía Martínez contó durante un programa de stream que, tras la aparición de los primeros rumores que la vinculaban con Lionel Messi, fue la mismísima Antonela Roccuzzo quien se comunicó con ella, a través de un mensaje privado, para transmitirle tranquilidad.

Según detalló, la esposa del capitán le escribió para pedirle que no se preocupe por las cosas que estaban circulando. "De repente me escribió diciéndome: 'Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida'", recordó la periodista sorprendida.

Créditos: redes sociales.

Créditos: redes sociales.

Luego de la aparición de las imágenes, los rumores volvieron a tomar fuerza. Sin embargo, la buena onda del saludo y el antecedente del mensaje de Antonela Roccuzzo dejaron en claro que todo se trató solo de una especulación.

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