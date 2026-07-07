El gesto de Camilota de Gran Hermano que se hizo viral en el Mundial 2026 La exparticipante de Gran Hermano utilizó la magia blanca para el partido que ganó la Selección argentina ante Egipto. Por Agregar C5N en









La esotérica intención de Camilota para que gane la Scaloneta en el Mundial 2026. Redes sociales

El último partido del Mundial 2026 se vivió con tensión en toda la Argentina, a pesar del triunfo de la Selección argentina ante Egipto 3-2, luego que el equipo africano se había puesto en ventaja con dos goles. Entre tantos rituales, Camilota mostró como congeló al equipo africano para un resultado victorioso en un partido histórico donde se pasó a cuartos de final.

La exparticipante de Gran Hermano subió varias historias de Instagram y un video con una cábala drástica que tiene la modalidad de "congelar" a los contrincantes para bloquearlos en el juego. Literal, puso las figuritas de los rivales africanos en el freezer.

"Los voy a congelar", aseguró la hermana de Thiago Medina mirando a cámara. Al grito de “Vamos Argentina, vamos a ganar”, le mandó todas las energías positivas, esta vez, para Lionel Messi y el equipo de Lionel Scaloni.

El ritual de "congelar personas" en el freezer, ya sea escribiendo el nombre o poniendo la foto de alguien, y luego meterlo en el congelador proviene de antiguas tradiciones de magia blanca, y está ligado con el esoterismo popular o la brujería. El hielo actúa de forma simbólica como una barrera que encapsula y detiene la vibración de una persona.