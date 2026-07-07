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7 de julio de 2026 Inicio

El gesto de Camilota de Gran Hermano que se hizo viral en el Mundial 2026

La exparticipante de Gran Hermano utilizó la magia blanca para el partido que ganó la Selección argentina ante Egipto.

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La esotérica intención de Camilota para que gane la Scaloneta en el Mundial 2026.

La esotérica intención de Camilota para que gane la Scaloneta en el Mundial 2026.

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El último partido del Mundial 2026 se vivió con tensión en toda la Argentina, a pesar del triunfo de la Selección argentina ante Egipto 3-2, luego que el equipo africano se había puesto en ventaja con dos goles. Entre tantos rituales, Camilota mostró como congeló al equipo africano para un resultado victorioso en un partido histórico donde se pasó a cuartos de final.

Imagen del músico de rock con la que ilustraron la nota obituario de The New York Times.
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La exparticipante de Gran Hermano subió varias historias de Instagram y un video con una cábala drástica que tiene la modalidad de "congelar" a los contrincantes para bloquearlos en el juego. Literal, puso las figuritas de los rivales africanos en el freezer.

"Los voy a congelar", aseguró la hermana de Thiago Medina mirando a cámara. Al grito de “Vamos Argentina, vamos a ganar”, le mandó todas las energías positivas, esta vez, para Lionel Messi y el equipo de Lionel Scaloni.

El ritual de "congelar personas" en el freezer, ya sea escribiendo el nombre o poniendo la foto de alguien, y luego meterlo en el congelador proviene de antiguas tradiciones de magia blanca, y está ligado con el esoterismo popular o la brujería. El hielo actúa de forma simbólica como una barrera que encapsula y detiene la vibración de una persona.

Cuáles son las cábalas de los famosos

Camilota se sumó a los famosos que hicieron las valijas y se fueron a Estados Unidos, o se volcaron a las redes para manifestar su buena onda, energía y pálpito para la victoria de Argentina ante Egipto 3-2. Entre otros mediáticos, se pudo ver en el estadio de Atlanta a Marcela Tinayre, Jimena Barón con su hijo Momo, Nati Jota, Sofía Zámolo, y hasta Marcelo Tinelli junto a Carlos "la Mona" Jiménez.

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