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Taylor Swift firmó un millonario acuerdo prenupcial para proteger su fortuna: de qué se trata

La estrella pop blindó su patrimonio de 2 mil milones de dólares y todo lo que gane en el futuro. ¿En qué lugar queda Travis Kelce?

La estrella pop y el jugador de la National Football League tuvieron una boda con más de mil invitados.

La estrella pop y el jugador de la National Football League tuvieron una boda con más de mil invitados.

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El acuerdo prenupcial entre Taylor Swift y Travis Kelce, que se casaron este viernes en el mítico Hark Rock Stadium de Nueva York, destapó uno de los acuerdos financieros absolutos más pensados.

El músico presenta su nuevo trabajo después de años de alejamiento de los escenarios.
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Según trascendió, los abogados de la cantante y el jugador de fútbol americano estuvieron delineando los detalles hasta horas antes de la lujosa boda: ella tiene una fortuna de 2 mil millones de dólares, es decir, es la artista más rica de la historia.

De todos modos, la decisión tiene que ver con el patrimonio de ambos, para protegerlo en caso de un final del matrimonio o cualquier inconveniente, de manera que no afecte a ninguna de las estrellas de la pareja.

Los puntos más importantes son: lo que cada uno tiene y lo que genere a futuro quedará separado; solo se dividirán las ganancias de las intervenciones o proyectos que hagan juntos, y estos tendrán que estar debidamente claros y documentados.

Por último, la producción intelectual de Swift quedó blindada. Es conocido que la artista pop invirtió en los últimos años millones para recuperar los derechos de sus primeros discos e incluso lanzó las Taylor's Versions.

"La artista valora enormemente su producción. El acuerdo deja en claro que lo que ella cree en el futuro le pertenece de forma exclusiva", destacó la abogada Jacqueline Newman, especialista en celebridades, en Infobae.

Qué pasará con las canciones de "desamor" de Taylor Swift

Una de las cláusulas más llamativas analizadas por especialistas en divorcios de alto perfil en Manhattan podría restringir que la cantante utilice detalles de la relación en futuras canciones. Esto es una novedad para Taylor Swift, conocida por transformar sus rupturas sentimentales en éxitos cargados de referencias hacia sus exparejas.

Esta restricción responde a la intención de proteger la privacidad de Kelce, quien también tiene su fortuna, pero se ubica muy por debajo del patrimonio de la artista.

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