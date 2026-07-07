Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de julio

El dólar oficial se mantiene en máximos del año. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios, en una jornada en la que el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. El blue, en tanto, opera en $1.515 para la venta.

El dólar se mantiene en su máximo en lo que va del año, tras una rueda del viernes con bajo volumen de operaciones a causa del feriado en los EEUU.

La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 que realizó en la mañana del lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

El dólar oficial viene de semanas alcistas. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.