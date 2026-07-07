7 de julio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de julio

El oficial minorista opera a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, tras una jornada en la que el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares.

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El dólar oficial se mantiene en máximos del año.

El dólar oficial se mantiene en máximos del año.

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El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios, en una jornada en la que el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. El blue, en tanto, opera en $1.515 para la venta.

El dólar oficial, con impulso alcista.
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El dólar se mantiene en su máximo en lo que va del año, tras una rueda del viernes con bajo volumen de operaciones a causa del feriado en los EEUU.

La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 que realizó en la mañana del lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

El dólar oficial viene de semanas alcistas.

El dólar oficial viene de semanas alcistas.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.486,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.563,40, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.521,86.

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