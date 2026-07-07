7 de julio de 2026 Inicio
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Indignación en San Juan: lo condenaron por abuso, quedó libre y volvió a atacar a la misma víctima

Tras haber recibido una condena condicional por abuso sexual, un hombre volvió a ser detenido acusado de agredir nuevamente a la misma mujer y amenazarla con un cuchillo. La Justicia le dictó tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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Axel Muñoz volvió a atacar estando en libertad condiconal. 

Axel Muñoz volvió a atacar estando en libertad condiconal. 

Axel Muñoz, condenado previamente por abuso sexual, fue detenido nuevamente en San Juan tras ser acusado de atacar a la misma víctima y amenazarla con un cuchillo, en los primeros días de julio de 2026, luego de que la joven ratificara la denuncia en Cámara Gesell. La Justicia le dictó tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo del fiscal Mariano Juárez Prietto y la UFI ANIVI.

El asesinato tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025.
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El historial de Muñoz produjo indignación ya que está marcado por la impunidad de un sistema judicial laxo con los agresores en delitos de violencia de género. Además, de que había cometido otros delitos como amenazas de bomba.

En el caso de la acusación por abuso sexual, la víctima era hermana de un joven al que Muñoz consideraba su enemigo y había sufrido años atrás golpes y abusos sexuales por parte del acusado, motivados por esa rivalidad. En aquel primer juicio, la fiscalía reclamó una condena de 10 años de cárcel, pero el tribunal terminó imponiendo apenas 3 años de prisión en suspenso. Esa decisión le permitió al agresor seguir en libertad, pese a la gravedad de los hechos.

En la causa por amenazas de bomba contra un colegio, el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, pidió su sobreseimiento al considerar que no había pruebas suficientes para vincularlo con las llamadas, que habrían sido realizadas por un menor de edad. Sin embargo, la audiencia para resolver ese planteo aún no se concretó y el Ministerio Público evalúa una nueva imputación en el mismo caso.

Ahora, con un prontuario que suma antecedentes y nuevos hechos, Muñoz quedó detenido acusado de reincidir en un ataque sexual contra la misma víctima y de amenazarla con un cuchillo. El juez de Garantías ordenó tres meses de prisión preventiva, por lo que permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación. En ese plazo, la fiscalía buscará reunir más pruebas para sostener la acusación por abuso sexual y amenazas agravadas.

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