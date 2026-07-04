Lali participó de la Semana del Orgullo en España: "Todo acto colectivo es revolucionario" La artista estuvo presente en la apertura de la Muestra del Archivo de la Memoria Trans en Madrid y este sábado dará un show gratuito en Plaza España. "Gracias a la comunidad que lucha con feroz poesía por el mundo que soñamos", sostuvo. Agregar C5N en









Lali junto al Archivo de la Memoria Trans argentina en Madrid. Redes sociales

Lali Espósito reafirmó su compromiso con la comunidad LGBTIQ+ y diversidades en España, en el marco de la Semana del Orgullo, conocida como MADO. "Gracias a la comunidad que lucha con feroz poesía por el mundo que soñamos", escribió.

La cantante participó de la inauguración de la muestra fotográfica del Archivo de la Memoria Trans en Madrid, uno de los eventos centrales de una de las celebraciones de la diversidad más grandes del mundo.

En su dedicatoria, la artista reflexionó profundamente sobre la importancia de la memoria colectiva y la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ+: "Todo es en comunidad, necesitamos el espejo del otro, y cuando algo es verdadero, su potencia es imparable".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PIONERA (@pionera.galeria) La intérprete de Fanático explicó que recibió la propuesta poco después de sus históricos y multitudinarios recitales en el estadio de River Plate, una experiencia que definió como la confirmación del poder de lo colectivo: "En tiempos individualistas, donde el 'sálvese quien pueda' parece imponerse, todo acto colectivo es revolucionario", reflexionó.