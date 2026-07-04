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Lali participó de la Semana del Orgullo en España: "Todo acto colectivo es revolucionario"

La artista estuvo presente en la apertura de la Muestra del Archivo de la Memoria Trans en Madrid y este sábado dará un show gratuito en Plaza España. "Gracias a la comunidad que lucha con feroz poesía por el mundo que soñamos", sostuvo.

Lali junto al Archivo de la Memoria Trans argentina en Madrid.

Lali junto al Archivo de la Memoria Trans argentina en Madrid.

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Lali Espósito reafirmó su compromiso con la comunidad LGBTIQ+ y diversidades en España, en el marco de la Semana del Orgullo, conocida como MADO. "Gracias a la comunidad que lucha con feroz poesía por el mundo que soñamos", escribió.

La estrella pop y el jugador de la National Football League tuvieron una boda con más de mil invitados.
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La cantante participó de la inauguración de la muestra fotográfica del Archivo de la Memoria Trans en Madrid, uno de los eventos centrales de una de las celebraciones de la diversidad más grandes del mundo.

En su dedicatoria, la artista reflexionó profundamente sobre la importancia de la memoria colectiva y la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ+: "Todo es en comunidad, necesitamos el espejo del otro, y cuando algo es verdadero, su potencia es imparable".

La intérprete de Fanático explicó que recibió la propuesta poco después de sus históricos y multitudinarios recitales en el estadio de River Plate, una experiencia que definió como la confirmación del poder de lo colectivo: "En tiempos individualistas, donde el 'sálvese quien pueda' parece imponerse, todo acto colectivo es revolucionario", reflexionó.

Lali dará un show gratuito en Plaza España para cerrar el MADO

Este sábado 4 de julio, a partir de las 23:30, Lali ofrecerá un concierto gratuito en el escenario principal de Plaza España, considerado el epicentro del Orgullo de Madrid, una de las celebraciones de la diversidad más multitudinarias del mundo. En esta edición compartirá programación con figuras como Mon Laferte y Monsieur Periné.

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