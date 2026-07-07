El desopilante mensaje del Dibu Martínez tras el triunfo ante Egipto: "Es lo que pasamos todo, ¿no?"

El partido de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 empezó con un equipo africano adelante y tuvo a la Selección argentina y a los fanáticos de la Scaloneta al borde de un ataque de nervios. Así lo reflejó Emiliano "Dibu" Martínez después de la heroica remontada que terminó 3-2 en el estadio de Atlanta.
El arquero eligió una foto para reflejar lo que vivió el equipo de la mano de Lionel Messi y el desahogo que terminó con lágrimas, tanto del capitán como del Cristian "Cuti" Romero y Enzo Fernández, los goleadores de este martes 7 de julio, en que Argentina pasó a los cuartos de final.
El marplatense eligió ilustrar el momento con un paciente que se mide la presión y la leyenda: "La última foto es lo que pasamos todo, ¿no?". Otra vez más, el número 23 del equipo albiceleste le pudo sentido común, y humor a la realidad que vivieron los millones de fanáticos que sufrieron hasta el último minuto.
Fiel a su estilo directo y emotivo, Martínez cerró el posteo con un contundente: "Esto es Argentina", junto a un emoji de la bandera patria. A pesar de la euforia y el desahogo por el triunfo 3-2 ante Egipto el arquero no se fue conforme de la cancha y lanzó una fuerte autocrítica sobre su nivel en el partido.
"No pude ayudar a nadie": la durísima autocrítica del Dibu Martínez
Dibu Martíenez no ocultó su enojo pese al triunfo 3-2 ante Egipto. En diálogo con la prensa, se mostró molesto por los dos goles sufridos en el complemento. "Después del 2-0 sentí que no pude ayudar a nadie y esa sensación no me gusta", "Pienso que ya va a llegar mi momento. Necesito ayudarlos mucho más, ellos me están salvando en varios partidos y ahora me toca hacerlo a mí".
El arquero de la Selección argentina no pudo brillar como otras veces, más teniendo en cuenta el espíritu de líder y armador de equipo que lo caracteriza. "No pude ayudar al equipo", fue la conclusión y cerró nombrándolo e Lionel Messi: "Leo se sintió culpable en el entretiempo, pero nos ha salvado muchísimas veces, por eso tengo que atajar mejor".