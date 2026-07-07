El desopilante mensaje del Dibu Martínez tras el triunfo ante Egipto: "Es lo que pasamos todo, ¿no?" El arquero usó el humor para descomprimir las tensiones de los jugadores y los hinchas tras la remontada heroica de la Scaloneta en Atlanta. Por Agregar C5N en









Martínez se lamentó por los dos goles de Egipto. Redes sociales

El partido de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 empezó con un equipo africano adelante y tuvo a la Selección argentina y a los fanáticos de la Scaloneta al borde de un ataque de nervios. Así lo reflejó Emiliano "Dibu" Martínez después de la heroica remontada que terminó 3-2 en el estadio de Atlanta.

El arquero eligió una foto para reflejar lo que vivió el equipo de la mano de Lionel Messi y el desahogo que terminó con lágrimas, tanto del capitán como del Cristian "Cuti" Romero y Enzo Fernández, los goleadores de este martes 7 de julio, en que Argentina pasó a los cuartos de final.

El marplatense eligió ilustrar el momento con un paciente que se mide la presión y la leyenda: "La última foto es lo que pasamos todo, ¿no?". Otra vez más, el número 23 del equipo albiceleste le pudo sentido común, y humor a la realidad que vivieron los millones de fanáticos que sufrieron hasta el último minuto.

Fiel a su estilo directo y emotivo, Martínez cerró el posteo con un contundente: "Esto es Argentina", junto a un emoji de la bandera patria. A pesar de la euforia y el desahogo por el triunfo 3-2 ante Egipto el arquero no se fue conforme de la cancha y lanzó una fuerte autocrítica sobre su nivel en el partido.

"No pude ayudar a nadie": la durísima autocrítica del Dibu Martínez Dibu Martíenez no ocultó su enojo pese al triunfo 3-2 ante Egipto. En diálogo con la prensa, se mostró molesto por los dos goles sufridos en el complemento. "Después del 2-0 sentí que no pude ayudar a nadie y esa sensación no me gusta", "Pienso que ya va a llegar mi momento. Necesito ayudarlos mucho más, ellos me están salvando en varios partidos y ahora me toca hacerlo a mí".