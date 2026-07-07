Lionel Scaloni tras el agónico triunfo de Argentina: "Estoy muy emocionado" Al final del partido, habló el DT argentino y visiblemente emocional y sin voz, destacó el trabajo de los jugadores. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni respiró tras el agónico triunfo ante Egipto.

Tras un agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2, Lionel Scaloni dio sus primeras palabras ante la prensa y, visiblemente emocional y sin voz, destacó el trabajo de los jugadores. "Estoy muy emocionado".

La Scaloneta le ganó 3-2 un partido histórico a su par africano, que se había puesto en ventaja con goles de Ibrahim y Zico. A 10 minutos del final, el Cuti Romero descontó de cabeza, Messi igualó el marcador y Enzo Fernández desató la fiesta en Atlanta. Ahora espera el ganador del duelo entre Colombia-Suiza.

Al finalizar el encuentro, los jugadores rompieron en llanto demostrando la tensión con la que vivieron el partido. Entre ellos, el DT que destacó la entrega de sus jugadores. "Estoy muy emocionado... ¡qué grupo de jugadores hermano!", expresó casi sin voz y cerró: "Ya está, me tengo que ir".

LA EMOCIÓN DE SCALONI DESPUÉS DE LA VICTORIA ANTE EGIPTO#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qWa3Y70bRj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026