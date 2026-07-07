"No todo está perdido": La Rioja abrió dos nuevas plantas industriales en plena crisis

En medio de la pérdida de empleo y el cierre de fábricas en el país, el gobierno riojano inauguró dos nuevas plantas industriales que proyectan incorporar hasta 150 trabajadores, marcando un contraste con la crisis nacional y aportando aire a la producción local.

En medio de la crisis y la pérdida de empleo, La Rioja anunció la apertura de dos nuevas plantas industriales que sumarán hasta 150 puestos de trabajo. Ricardo Quintela advirtió que la provincia ya perdió cerca de 4 mil empleos en el Parque Industrial y defendió el rol del Estado para sostener la producción.

“ Mientras hay fábricas que cierran , empresas que se van y comercios que bajan sus puertas, en un contexto adverso viene una empresa a decirnos que no todo está perdido ”, lanzó el gobernador. Y agregó: “Nosotros hemos perdido casi 4 mil puestos de trabajo en el Parque Industrial”, al remarcar que la generación de nuevas fuentes laborales significa un alivio frente a “la pesada carga” que atraviesan muchas familias sin ingresos.

En ese contexto, la empresa ENOD decidió apostar fuerte por La Rioja y va a poner en marcha dos nuevas plantas industriales en los predios de la ex Debefil y la ex Usina de Artes. La jugada no es menor ya que planean sumar entre 120 y 150 trabajadores y, además, armaron un programa de capacitación textil junto al Gobierno provincial y la Asociación Obrera Textil.

La formación dura tres meses, mezcla teoría y práctica, desde hilandería hasta control de calidad— y quienes la completen tendrán prioridad para entrar a laburar en las plantas.

El Estado provincial también se metió de lleno y cedió a la empresa dos naves de más de 4.000 y 5.000 metros cuadrados para que arranque la producción. Para el gobernador Quintela, esto marca la diferencia: “Acá hay políticas activas, le damos a la fábrica lo que necesita para instalarse”.

Estado presente

El Gobernador riojano defendió la intervención estatal en momentos de crisis y vinculó la pérdida del empleo con riesgos de desintegración familiar y social. “Cuando el Estado tiene que estar lo más presente posible y más presente que nunca dentro de cada una de esas familias, para que no haya desintegración familiar ni social, eso denota un esfuerzo enorme para la Provincia”, aseguró.

Quintela volvió a marcar la cancha defendiendo a un "Estado que no se queda mirando, sino que interviene, pone recursos, presta infraestructura y se mete de lleno para sostener el trabajo junto a empresas y sindicatos", en contraposición con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei donde cada vez hay más fábricas cerradas, locales vacíos y más gente en la calle.

Según el gobernador riojano, la crisis no es solo económica, también social y por eso reclamó un cambio de rumbo que devuelva previsibilidad y chances de armar un proyecto de vida.

El tramo más fuerte fue la comparación con la etapa anterior donde el funcionario recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández La Rioja había recuperado cerca de 4 mil empleos industriales, con fábricas que abrían y expectativas de crecimiento. Hoy, en cambio, el Parque Industrial enfrenta la pérdida de esos mismos puestos.

A su vez, Quintela destacó que las nuevas incorporaciones no deben medirse únicamente como una estadística laboral. “La posibilidad de que 150 trabajadores se incorporen significa 150 familias que van a tener garantizado el sustento para sus hijos a partir de su propio esfuerzo y a partir de un esquema productivo”, afirmó.

Por último, el gobernador pidió un cambio de rumbo que devuelva previsibilidad y oportunidades. Además, presentó la expansión industrial como parte de un esfuerzo provincial para sostener la producción y el empleo en medio de un escenario nacional adverso. “Nosotros venimos a entregar nuestro corazón, nuestro esfuerzo y el sacrificio que hacen muchas hermanas y hermanos de la provincia de La Rioja para mantener en pie el orgullo y la dignidad de nuestra provincia”, expresó.

“El ruido alegre de las máquinas funcionando, trabajando, produciendo y no parando bajo ningún concepto”, cerró.