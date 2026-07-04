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Mauro Icardi volvió a cruzar a Yanina Latorre: "Pensé que estabas para más"

El delantero le declaró la guerra a la conductora, quien aseguró que la China Suárez tenía un amante. En este sentido, le dedicó otro extenso mensaje en sus redes sociales y la desafió a que muestre las pruebas.

Mauro Icardi volvió a cruzar a Yanina Latorre.

Mauro Icardi volvió a cruzar a Yanina Latorre.

Mauro Icardi volvió a mandarle un polémico mensaje a Yanina Latorre a través de sus redes sociales. El futbolista arremetió nuevamente contra la conductora luego de no obtener respuesta a los posteos provocadores que le dedicó en las últimas horas.

La periodista confirmó la información de Icardi: Es cierto.
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La guerra entre la conductora y el futbolista sumó otro capítulo luego de que la conductora aseguró que tiene pruebas que comprobarían las supuestas infidelidades de Eugenia "China" Suárez. Icardi le dedicó varias historias, respondiendo con mensajes cargados de ironía.

Con un fondo negro y muchos emojis, el delantero sin club escribió: "¡Qué silencio!", y cuestionó que la panelista todavía no haya mostrado las supuestas pruebas que tiene en su poder.

Luego, siguió con su extenso mensaje y se burló de la anfitriona de SQP: "Pobrecita la Aruzza tikitita... Prometiste fuegos artificiales y tus 'pruebas' fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean", expresó en el escrito.

Lejos de calmar las aguas, el novio de la China Suárez continuó con las gastadas hacia Latorre. "¿Se te apagó la mecha o qué pasó?", lanzó. Y a modo de cierre, la desafió: "Hablaste mucho y demostrás poco. Pensé que estabas para más", concluyó.

Mauro Icardi enloqueció y amenazó a Yanina Latorre: "Te voy a hundir"

La reconciliación entre Mauro Icardi y la China Suárez ocasionó una guerra virtual con Yanina Latorre. Luego de que la conductora aseguró que la pareja estaba pasando una terrible crisis, Mauro respondió con una serie de historias de Instagram que enfurecieron a Latorre.

El enojo escaló tanto que Latorre subió a su Instagram una foto de Franco Deambrosi, señalado como el tercero en discordia entre la pareja. La reacción del delantero no se hizo esperar y fue fulminante.

Créditos: redes sociales.

Créditos: redes sociales.

"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?", inició Icardi en su descargo. "Recuerdo tus dichos, que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden'. Pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", escribió en su historia.

El futbolista decidió atacar con la misma munición e insinuó que Diego Latorre tiene una amante. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", apuntó.

"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada. Cornuda", sumó respecto de las supuestas pruebas. "Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami solo come mejor", expresó con ironía.

Para cerrar el mensaje, se refirió a las pruebas y lanzó una amenaza. "Por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar", aseguró y sentenció: "A vos te voy a hundir con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre, inventado y basado en tu única fuente".

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