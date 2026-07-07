7 de julio de 2026 Inicio
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Se agrava la tragedia en Venezuela tras el doble terremoto: ascienden a 3.535 los muertos

El balance oficial continúa en aumento tras el doble sismo que sacudió al país caribeño. Mientras avanzan las tareas de recuperación de cuerpos, crecen las denuncias por los entierros de víctimas sin identificar.

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Se agrava la tragedia en Venezuela tras el doble terremoto: ascienden a 3.535 los muertos

Se agrava la tragedia en Venezuela tras el doble terremoto: ascienden a 3.535 los muertos

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 3.535, según el último balance oficial difundido por las autoridades. Además, 16.740 personas resultaron heridas, miles permanecen desaparecidas, 6.462 fueron rescatadas con vida y 17.854 perdieron sus hogares tras la catástrofe.

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La Guaira, el estado más castigado por los sismos, sigue concentrando gran parte de las tareas de búsqueda y recuperación. Sin embargo, con el paso de los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyeron y las operaciones se enfocan ahora en remover toneladas de escombros con maquinaria pesada para recuperar cuerpos.

En paralelo, crecen las denuncias por entierros de personas sin identificar. Según información oficial, cada ataúd es enterrado con un código para permitir una eventual identificación futura, aunque familiares y organizaciones cuestionan la rapidez con la que se realizan las inhumaciones ante el colapso de las morgues.

Mientras tanto, la asistencia humanitaria continúa con apoyo de organismos internacionales, aunque varios equipos extranjeros de rescate comenzaron a retirarse tras finalizar la etapa más intensa de búsqueda de sobrevivientes. Las autoridades venezolanas concentran ahora los esfuerzos en la remoción de escombros, la distribución de ayuda y la reconstrucción de las zonas devastadas.

UNICEF informó que 432 escuelas sufrieron daños en Caracas

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que 432 escuelas de Caracas sufrieron daños como consecuencia del doble terremoto, una cifra preliminar que podría incrementarse a medida que continúan las inspecciones estructurales y las réplicas. El organismo advirtió que varios establecimientos funcionan actualmente como refugios temporales para familias desplazadas, por lo que deberán ser reacondicionados antes de retomar las clases.

La organización también recordó que cerca de 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en las áreas afectadas por los sismos y alertó sobre el riesgo que enfrentan por la interrupción de la educación, la pérdida de viviendas y las dificultades para acceder a servicios esenciales.

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