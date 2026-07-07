Contra quién jugará la Selección argentina los cuartos de final del Mundial 2026: día, hora y TV

La albiceleste consiguió una agónica victoria contra Egipto y se impuso 3-2, por lo que se clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
La Selección argentina se metió en los cuartos de final del Mundial 2026.
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