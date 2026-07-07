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7 de julio de 2026 Inicio

Contra quién jugará la Selección argentina los cuartos de final del Mundial 2026: día, hora y TV

La albiceleste consiguió una agónica victoria contra Egipto y se impuso 3-2, por lo que se clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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La Selección argentina se metió en los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina se metió en los cuartos de final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni respiró tras el agónico triunfo ante Egipto.
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