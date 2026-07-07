Cuti Romero dejó un contundente mensaje tras la clasificación de Argentina: "Jamás pero jamás duden"

Cristian "Cuti" Romero fue uno de los grandes protagonistas de la histórica remontada de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Además de convertir el gol que abrió el camino hacia el 3-2 definitivo, el cordobés publicó un mensaje en sus redes sociales que despertó repercusiones entre los hinchas.
El zaguero del Tottenham utilizó su cuenta de X para expresar las sensaciones que le dejó una clasificación muy sufrida y reafirmar su compromiso con la camiseta albiceleste. "La vida por esta camiseta siempre Argentina. Jamás pero jamás duden. Vamos Argentina siempre", escribió junto a cuatro imágenes del encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Aunque el futbolista no aclaró a quién estaba dirigido el mensaje, muchos usuarios interpretaron que respondió a las críticas que recibió el equipo de Lionel Scaloni durante las instancias eliminatorias. Después de quedar 2-0 abajo en el marcador, la Selección reaccionó con los goles de Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para avanzar a los cuartos de final.
El tanto frente a Egipto también representó una nueva participación decisiva del defensor en el Mundial. Hasta el momento, intervino directamente en dos goles del seleccionado argentino, ya que en los 16avos de final su cabezazo terminó con un desvío de Diney Borges antes de ingresar al arco de Cabo Verde para el 3-2 definitivo.
Messi valoró la reacción del equipo y admitió su bronca por el penal errado
Luego de la clasificación, Lionel Messi reconoció que el triunfo significó un enorme alivio para todo el plantel después de un partido que comenzó de la peor manera. "Fue un desahogo grande para todos. Tenía mucha bronca por el penal errado por como lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo", confesó.
El capitán explicó que encontró revancha con el gol del empate y destacó la fortaleza anímica del seleccionado para revertir un resultado que parecía irreversible. "Por suerte, Dios tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final. Pude dar el gol del empate", sostuvo frente a los medios.
Messi también resaltó el apoyo del público argentino en Estados Unidos y elogió el carácter del plantel dirigido por Lionel Scaloni. "Fue un alivio para todos por como se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2 a 0. Este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", afirmó antes de cerrar con otra definición: "Merecemos seguir estando".