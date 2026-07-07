Cuti Romero dejó un contundente mensaje tras la clasificación de Argentina: "Jamás pero jamás duden" El defensor marcó el descuento que inició la remontada frente a Egipto y, una vez consumado el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, compartió un fuerte posteo en sus redes sociales con una frase que se viralizó. Por Agregar C5N en









Cristian "Cuti" Romero fue el autor del descuento para Argentina ante Egipto. Redes sociales

Cristian "Cuti" Romero fue uno de los grandes protagonistas de la histórica remontada de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Además de convertir el gol que abrió el camino hacia el 3-2 definitivo, el cordobés publicó un mensaje en sus redes sociales que despertó repercusiones entre los hinchas.

El zaguero del Tottenham utilizó su cuenta de X para expresar las sensaciones que le dejó una clasificación muy sufrida y reafirmar su compromiso con la camiseta albiceleste. "La vida por esta camiseta siempre Argentina. Jamás pero jamás duden. Vamos Argentina siempre", escribió junto a cuatro imágenes del encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La vida por esta camiseta siempre @Argentina

Jamás pero jamás duden. Vamos argentina siempre pic.twitter.com/1r9QNxu5uf — Cuti Romero (@CutiRomero2) July 7, 2026 Aunque el futbolista no aclaró a quién estaba dirigido el mensaje, muchos usuarios interpretaron que respondió a las críticas que recibió el equipo de Lionel Scaloni durante las instancias eliminatorias. Después de quedar 2-0 abajo en el marcador, la Selección reaccionó con los goles de Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para avanzar a los cuartos de final.

El tanto frente a Egipto también representó una nueva participación decisiva del defensor en el Mundial. Hasta el momento, intervino directamente en dos goles del seleccionado argentino, ya que en los 16avos de final su cabezazo terminó con un desvío de Diney Borges antes de ingresar al arco de Cabo Verde para el 3-2 definitivo.

Messi valoró la reacción del equipo y admitió su bronca por el penal errado Luego de la clasificación, Lionel Messi reconoció que el triunfo significó un enorme alivio para todo el plantel después de un partido que comenzó de la peor manera. "Fue un desahogo grande para todos. Tenía mucha bronca por el penal errado por como lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo", confesó.