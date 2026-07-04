Un compañero de elenco de la obra El divorcio del año contó detalles de la trágica noche en la que estaban esperando a la periodista. Además, reveló qué pasará con las próximas presentaciones.

La inesperada muerte de Ernestina Pais sigue conmoviendo al mundo del espectáculo y, a semanas de su fallecimiento, continúan conociéndose detalles que no dejan de sorprender.

En ese contexto, Diego Ramos, quien compartía escenario con la periodista en la obra El divorcio del año, recordó el profundo impacto que provocó la noticia en todo el elenco y reveló cómo vivieron esas primeras horas de desconcierto. Conmovido por lo sucedido, el actor habló a corazón abierto con MBA, en la TV Pública, y se refirió a la cancelación de la obra.

Ernestina falleció en un trágico accidente automovilístico cuando se dirigía hacia el teatro. En ese sentido, Ramos recordó que el elenco entró inmediatamente en shock cuando se enteraron de lo que pasó, por lo que decidieron no seguir, al menos por ahora, con las funciones.

"Es extremadamente reciente, por ahora se paró todo. Desde el elenco hasta la producción, que también le pegó. Es gente que viene trabajando con ella desde enero", explicó Diego. Además, aseguró que "es lo mejor que se puede hacer" ya que prefieren "parar un poco, perder dinero y ganar mayor humanidad". De la misma manera, la decisión se tomó por respeto a la familia de Ernestina.

Con respecto a la actriz que tomará el papel de Ernestina, aseguró que es una gran posibilidad. "Es otra actriz y otra persona que lo va a hacer. Creo que tiene unos lindos zapatos que llenar, que son los de la Ernestina que se estaba descubriendo actriz y estaba fascinada, feliz de la vida", expresó.

Además, aprovechó para aclarar algunos de los rumores que circularon tras la tragedia. En ese sentido, desmintió que Ernestina estuviera llegando tarde a la función: "Ella era muy puntual", aseguró. También reveló que tanto él como el resto del elenco se enteraron del accidente a raíz del llamado de un periodista que le dio la noticia a José María Muscari.

Se conoció el conmovedor gesto que tuvo Ernestina Pais antes de morir

La trágica partida de Ernestina Pais, a los 54 años, continúa despertando una profunda tristeza en el ambiente de los medios de comunicación. Tres días después del fatídico episodio, Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti decidieron recordarla en Storytime, el ciclo que se emite por una plataforma de streaming. En un clima de absoluto respeto, las integrantes del programa compartieron anécdotas que reflejaron la huella que dejó la conductora en sus colegas.

Durante el transcurso de la transmisión en vivo, las panelistas sacaron a la luz una historia completamente inédita que describe a la perfección la esencia de la conductora. El relato dejó en evidencia el perfil sumamente solidario y la calidad humana con la que encaraba su día a día, priorizando el bienestar de los demás incluso en aquellas etapas donde le tocaba lidiar con sus propios frentes de conflicto personales.

Maglieti reveló la conmovedora anécdota y emocionó a sus compañeras.

Luego de oír las vivencias de las actrices en el piso, Alejandra Maglietti tomó la palabra para dar a conocer un hecho que se había mantenido en absoluto secreto hasta el momento. La abogada y panelista correntina se mostró conmovida al reconstruir la desinteresada actitud que tuvo la exconductora de televisión con el círculo íntimo de un ser querido, demostrando su empatía en una situación límite.

"Una amiga mía era amiga de Ernestina y me contó que, en el último tiempo, el padre había tenido un problema de salud. Ernestina fue al hospital a darle una mano. Se puso el problema al hombro, movió todo para que lo atendieran. Una generosidad", describió Alejandra Maglietti de manera sentida. Esta revelación no tardó en replicarse en las redes sociales, donde el público volvió a destacar el gran corazón que caracterizaba a la periodista.