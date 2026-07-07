7 de julio de 2026 Inicio
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José Luis Espert se presenta a declaración indagatoria en la causa por lavado de activos

El exdiputado de La Libertad Avanza es investigado por una transferencia de u$s200 mil de una organización ligada al condenado Federico “Fred” Machado. La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo

El economista declara ante la Justicia. 

El exdiputado José Luis Espert deberá presentarse este martes desde las 10:30 ante la Justicia Federal de San Isidro a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por el delito de lavado de activos, luego de recibir una transferencia de u$s200 mil de una organización ligada al empresario condenado Federico “Fred” Machado.

Los investigadores probaron la sustracción y el ocultamiento del menor para trata o para ocultar otro hecho.
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La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Según surge de la investigación, el dinero fue recibido en una cuenta a nombre de Espert en los Estados Unidos, desde una cuenta de una empresa que integró una organización criminal trasnacional.

Para justificar la transferencia, el exdiputado presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Fred Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.

José Luis Espert junto a Antonio

José Luis Espert junto a Antonio "Fred" Machado.

Según ese documento, Espert se obligaba a realizar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año. Para los investigadores, ese contrato es una simulación.

“Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”, señalaron.

De acuerdo al expediente, el 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibida la transferencia de los 200.000 dólares, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de 50.000 dólares a una cuenta en un banco nacional. Con ese dinero compró un BMW por u$S47.800, auto que fue vendido en noviembre de 2024 por u$S62.000.

Con esa venta y con otros fondos adicionales, en diciembre de 2024 adquirió un Lexus RX 350 por u$s129.999,88. En febrero de 2025 la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas cerca de Pinamar por 203.678.211,99 pesos. Según la documentación secuestrada en la causa, se abonó un anticipo de u$S55.501 y luego siete cuotas mensuales.

Aseguran que es falso el contrato que presentó Espert para justificar los u$s200.000 de Machado

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales que presento el ex diputado por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert es falso y fue una simulación para blanquear los u$s200.000 que recibió en su cuenta bancaria.

El exfuncionario y excandidato libertario utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales, sin embargo, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo aseguraba y que las minas de la empresa no estaban operativas.

Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a Federico 'Fred' Machado, el empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como un lavador de dinero y tener lazos vinculados al narcotráfico.

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