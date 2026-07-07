Insólito accidente en Panamericana: un auto circulaba marcha atrás en medio de los festejos por la Selección y causó un violento choque El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 40 del Ramal Campana mientras miles de hinchas celebraban el triunfo ante Egipto por el Mundial 2026. Hay dos heridos y el tránsito sufrió importantes demoras. Por Agregar C5N en









Así quedó el Wolskwagen blanco que fue chocado por una camioneta en plena Panamericana.

Un violento siniestro vial tuvo lugar este martes por la tarde en la Autopista Panamericana, en medio de los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 a la altura del kilómetro 40, en el Ramal Campana con sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Lo que llamó la atención de los testigos y autoridades fue la insólita maniobra que desencadenó el impacto: un vehículo circulaba marcha atrás por plena traza de la autopista.

De acuerdo con fuentes policiales, el choque fue protagonizado por una camioneta Honda CR-V y un Volkswagen Vento. La conductora de la camioneta realizaba la maniobra en reversa cuando fue impactada de lleno por el Vento, que circulaba de forma correcta por el carril rápido. El fuerte golpe provocó que uno de los rodados terminara proyectado contra el guardarraíl, generando daños significativos en ambos vehículos.

#ALERTA | Insolito accidente de autos en la Panamericana durante los festejos de la victoria de Argentina ante Egipto. pic.twitter.com/dw4JajXz4R — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 7, 2026 Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica. La mujer que manejaba la Honda CR-V se encontraba en estado de shock, aunque fuera de peligro, y fue trasladada por el SAME al Hospital Municipal de Garín junto con otro herido leve. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 3ª de Garín, personal de seguridad vial de Autopistas del Sol y servicios de salud.

El operativo de emergencia obligó a interrumpir dos de los tres carriles disponibles, lo que provocó demoras kilométricas y obligó a realizar desvíos en la circulación. Tras un intenso trabajo de los equipos de seguridad para retirar las unidades y peritar la zona, el tránsito fue finalmente liberado. La causa quedó caratulada como "lesiones culposas" y se encuentra bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción de Escobar, que busca determinar los motivos detrás de la temeraria acción de la conductora.

El momento del accidente llegó a ser registrado por transeúntes que se encontraban en puentes peatonales cercanos, quienes captaron la peligrosidad de la maniobra en una de las arterias más transitadas del país. Las autoridades policiales aguardan ahora los resultados de las pericias para terminar de reconstruir la mecánica del choque.