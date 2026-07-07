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Qué le dijo Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras la victoria de Argentina: "Amor..."

La cantante le dedicó unas tiernas palabras a su novio luego del agónico triunfo de la Selección ante Egipto y se mostró muy feliz desde el palco con una compañía especial.

Tini y un mensaje de amor para De Paul.

Tini y un mensaje de amor para De Paul.

Tini Stoessel se mostró muy emocionada tras la agónica victoria de la Selección argentina ante Egipto y le dedicó unas dulces palabras a su futuro esposo, Rodrigo De Paul. La artista alentó desde el primer minuto a su novio y, tras la victoria, no pudo ocultar su felicidad y subió un tierno posteo dedicado a él.

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En la historia que subió, se puede ver la publicación que Rodrigo había posteado unos minutos después que el partido finalizó. La intérprete de Miénteme lo compartió y escribió unas palabras llenas de amor y apoyo: "Te amo mi amor", y continuó alentando al seleccionado: "Vamos Argentina".

Captura de pantalla: redes sociales.

Captura de pantalla: redes sociales.

El video de Tini Stoessel con Bautista, el hijo menor de Rodrigo, que enterneció las redes sociales

En las últimas horas se viralizó un tierno video de Tini Stoessel junto a Bautista, el hijo menor que Rodrigo De Paul tuvo con su expareja, Camila Homs.

En las imágenes se puede ver a la cantante visiblemente emocionada tras el triunfo. Mientras sostiene de los brazos al pequeño Bautista, y ambos saludan con entusiasmo a Rodrigo, que celebraba la victoria desde el campo de juego.

El gesto no tardó en enternecer a los usuarios en las redes sociales, donde el video se volvió viral y revela la buena relación de la cantante con los menores.

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