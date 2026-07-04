Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar El mundo del espectáculo vuelve a poner el foco en la vida personal de una reconocida figura mediática, en medio de versiones sobre un posible nuevo vínculo sentimental y su presente familiar. Distintos programas de televisión aportaron detalles sobre el entorno y los recientes movimientos de la protagonista. Por Agregar C5N en









Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor multimillonario.

Qué dijeron en televisión sobre el nuevo vínculo que se le atribuye a Luciana Salazar .

Qué detalles se conocieron sobre su presente personal y su entorno familiar.

Por qué el tema volvió a instalarse en la agenda de los medios.

Qué información trascendió sobre su situación actual en el exterior. Empresario: en medio de su estadía en Miami junto a su hija Matilda, Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor multimillonario del sector tecnológico. La información fue difundida en el programa LAM (América TV), donde se aportaron detalles sobre el supuesto nuevo novio de la modelo.

Según lo expuesto en el ciclo televisivo, el hombre en cuestión tendría una fuerte presencia en Estados Unidos, con propiedades en zonas exclusivas y vínculos con el negocio inmobiliario de lujo. Además, se indicó que no se trataría de un vínculo reciente, sino de una relación que habría comenzado hace algunos meses.

Desde hace varios años, el nombre de Salazar suele verse involucrado en distintas versiones sobre su vida sentimental, una situación que en reiteradas ocasiones generó especulaciones en el ámbito del espectáculo. Este tipo de rumores, frecuentes en la agenda amarillista, fueron desmentidos por la propia ex vedette en varias oportunidades, aunque continúan reapareciendo en los medios de entretenimiento.

Quién es el sorprendente nuevo novio de Luciana Salazar De acuerdo a lo revelado en el programa, el empresario sería propietario de departamentos en el complejo Four Seasons de Miami y contaría con inversiones tanto en Estados Unidos como en Argentina. También se mencionó que desarrolla su actividad en el rubro tecnológico y que llevaría un estilo de vida de alto poder adquisitivo. En el ciclo de espectáculos se afirmó que el hombre se llama Eduardo Wassi, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de los protagonistas sobre la relación.

Durante la emisión, los panelistas remarcaron que la pareja habría compartido el viaje a Estados Unidos, donde Luciana Salazar se encuentra actualmente con su hija y su entorno cercano. También se mencionó que el vínculo sería “formal” y que no se trataría de una relación ocasional. Por el momento, la modelo no confirmó ni desmintió públicamente la versión que circula en los medios.

En paralelo, la mediática volvió a desmentir versiones que la vinculaban con Máximo Kirchner, un rumor que ya había circulado en otras oportunidades. A través de sus redes sociales, negó conocer al dirigente político y aseguró que se trata de información falsa que ha sido desmentida en reiteradas ocasiones. por otro lado, la conductora mantiene desde hace tiempo un conflicto mediático con su expareja, Martín Redrado, con quien comparte la tenencia de su hija Matilda. La situación entre ambos fue motivo de distintas discusiones públicas y versiones periodísticas en los últimos años.