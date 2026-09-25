Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial "podría causar mil millones de muertes"

El cofundador de Microsoft se refirió a los avances de la herramienta tecnológica y marcó que debería controlarse. "Nadie piensa que la autorregulación sea suficiente", expresó.

El cofundador de la empresa tecnológica Microsoft, Bill Gates, se sumó a las advertencias por el desarrollo de la inteligencia artificial y alertó que podría "causar mil millones de muertes". Además, pidió una regulación de la herramienta, aunque marcó que la presión geopolítica y económica incentiva el avance.

En diálogo con NBC News, Gates se refirió a la posibilidad de que la inteligencia artificial extinga a la humanidad: "La IA es ciertamente lo suficientemente poderosa como para impulsar eventos que pueden causar mil millones de muertes. Aunque es bastante difícil llegar al 100%, nunca hubo un arma tan poderosa como la combinación de personas con mala intención usando las últimas herramientas de IA".

En tal sentido, señaló que la IA debería controlarse y opinó sobre la postura internacional. "Nadie piensa que la autorregulación sea suficiente. Si alguien tuviera un plan creíble para frenar el avance de la IA a nivel mundial, probablemente lo apoyaría. Sin embargo, no creo que eso vaya a suceder. Los incentivos geopolíticos y económicos presionan demasiado para avanzar a toda velocidad", expresó.

"Para maximizar los efectos positivos de esta tecnología sin precedentes y minimizar los negativos, de modo que todos estemos mejor, necesitamos comprender tanto los beneficios como los riesgos", añadió.

Los dichos de Gates se sumaron a las advertencias del investigador informático Jacob Coxon, quien renunció a la empresa Anthropic y preocupó a la comunidad internacional al advertir que estos sistemas podrían terminar con la humanidad antes de 2030.

La teoría de Bill Gates sobre la IA y la jornada laboral

Bill Gates continúa marcando el debate global sobre el futuro del trabajo y la tecnología. El cofundador de Microsoft sorprendió recientemente con una predicción que volvió a poner en discusión el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Según él, la automatización avanzada permitirá reducir la semana laboral a solo dos días, transformando la manera en que se entiende la productividad.

Lejos de tratarse de una simple especulación, sus declaraciones se apoyan en la expansión acelerada de herramientas impulsadas por IA, capaces de reemplazar tareas humanas en casi todos los sectores. Gates, uno de los principales promotores de la innovación tecnológica desde hace décadas, considera que este avance no debería generar miedo, sino abrir una oportunidad para repensar el equilibrio entre trabajo y tiempo libre.

El empresario y filántropo, que ya había anticipado una reducción de la jornada a tres días en 2023, sostuvo que los próximos diez años podrían ser decisivos para consolidar ese cambio. Su visión, más optimista que apocalíptica, se centra en el uso de la IA como un medio para mejorar la calidad de vida, aunque advierte que la sociedad aún no está preparada para esa transformación.