Franco Colapinto largará 10º en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 El piloto argentino de Alpine tuvo una una buena performance sobre el circuito callejero y avanzó hasta la Q3. George Russell hizo la pole, completada por Charles Leclerc y Oscar Piastri. La carrera será el sábado a las 8. Por Agregar C5N en









Colapinto y una nueva chance de quedar entre los mejores.

Franco Colapinto completó una destacada actuación en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 y largará 10º en la carrera del sábado. En un trazado tan exigente y técnico como el callejero de Bakú, el argentino firmó una tanda de menor a mayor para lograr meterse en la Q3.

Con un tiempo de 1:42.526, George Russell, de Mercedes, hizo la pole, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). En lo que respecta a Alpine, el compañero de equipo de Franco Colapinto, el francés Pierre Gasly, largará desde la séptima posición.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell quickest by an impressive eight tenths #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/UXrbS9t0Qe — Formula 1 (@F1) September 25, 2026 Fórmula 1: así quedó la clasificación del GP de Azerbaiyán George Russell - Mercedes Charles Leclerc - Ferrari Oscar Piastri - McLaren Isack Hadjar - Red Bull Lando Norris - McLaren Lewis Hamilton - Ferrari Pierre Gasly - Alpine Max Verstappen - Red Bull Carlos Sainz - Williams Franco Colapinto - Alpine Oliver Bearman - Haas Liam Lawson - Red Bull Racing Alex Albon - Williams Esteban Ocon - Haas Arvid Lindblad - Red Bull Racing Kimi Antonelli - Mercedes Gabriel Bortoleto - Audi Nico Hulkenberg - Audi Fernando Alonso - Aston Martin Sergio Pérez - Cadillac Lance Stroll - Aston Martin Valtteri Bottas - Cadillac Cómo fueron las prácticas de Franco Colapinto Durante la mayor parte del entrenamiento, Colapinto trabajó enfocado en el ritmo con el compuesto medio, manteniéndose siempre a tiro del grupo de los diez más rápidos. En los minutos finales, al montar el juego de neumáticos blandos para el intento de vuelta rápida, el piloto argentino logró exprimir el potencial del auto para bajar sus registros y asegurar el décimo lugar, a 1s670 de la cima marcada por Max Verstappen.

La actuación del argentino ratificó el salto de rendimiento que mostró la escudería Alpine en el circuito azerbaiyano, donde la posición de salida resulta crucial para la carrera del domingo. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó sexto con un registro de 1m44s637 (a 0s955 del argentino), logrando que ambas estructuras del equipo francés ingresaran en el lote superior de la grilla.

Pierre Gasly y Franco Colapinto. La FP3 estuvo dominada durante buena parte del tramo decisivo por las flechas de plata de Mercedes, pero un bloqueo en los intentos finales de George Russell y Lewis Hamilton le dejó la puerta abierta a Max Verstappen. El neerlandés apretó en el segundo sector sobre la hora y se quedó con el mejor registro de la jornada con 1m43s922, superando a Russell por apenas 0s099.