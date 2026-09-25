25 de septiembre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto largará 10º en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine tuvo una una buena performance sobre el circuito callejero y avanzó hasta la Q3. George Russell hizo la pole, completada por Charles Leclerc y Oscar Piastri. La carrera será el sábado a las 8.

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Colapinto y una nueva chance de quedar entre los mejores.

Colapinto y una nueva chance de quedar entre los mejores.

Franco Colapinto completó una destacada actuación en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 y largará 10º en la carrera del sábado. En un trazado tan exigente y técnico como el callejero de Bakú, el argentino firmó una tanda de menor a mayor para lograr meterse en la Q3.

Pierre Gasly y Franco Colapinto.
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Con un tiempo de 1:42.526, George Russell, de Mercedes, hizo la pole, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). En lo que respecta a Alpine, el compañero de equipo de Franco Colapinto, el francés Pierre Gasly, largará desde la séptima posición.

Fórmula 1: así quedó la clasificación del GP de Azerbaiyán

  1. George Russell - Mercedes
  2. Charles Leclerc - Ferrari
  3. Oscar Piastri - McLaren
  4. Isack Hadjar - Red Bull
  5. Lando Norris - McLaren
  6. Lewis Hamilton - Ferrari
  7. Pierre Gasly - Alpine
  8. Max Verstappen - Red Bull
  9. Carlos Sainz - Williams
  10. Franco Colapinto - Alpine
  11. Oliver Bearman - Haas
  12. Liam Lawson - Red Bull Racing
  13. Alex Albon - Williams
  14. Esteban Ocon - Haas
  15. Arvid Lindblad - Red Bull Racing
  16. Kimi Antonelli - Mercedes
  17. Gabriel Bortoleto - Audi
  18. Nico Hulkenberg - Audi
  19. Fernando Alonso - Aston Martin
  20. Sergio Pérez - Cadillac
  21. Lance Stroll - Aston Martin
  22. Valtteri Bottas - Cadillac

Cómo fueron las prácticas de Franco Colapinto

Durante la mayor parte del entrenamiento, Colapinto trabajó enfocado en el ritmo con el compuesto medio, manteniéndose siempre a tiro del grupo de los diez más rápidos. En los minutos finales, al montar el juego de neumáticos blandos para el intento de vuelta rápida, el piloto argentino logró exprimir el potencial del auto para bajar sus registros y asegurar el décimo lugar, a 1s670 de la cima marcada por Max Verstappen.

La actuación del argentino ratificó el salto de rendimiento que mostró la escudería Alpine en el circuito azerbaiyano, donde la posición de salida resulta crucial para la carrera del domingo. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó sexto con un registro de 1m44s637 (a 0s955 del argentino), logrando que ambas estructuras del equipo francés ingresaran en el lote superior de la grilla.

Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Pierre Gasly y Franco Colapinto.

La FP3 estuvo dominada durante buena parte del tramo decisivo por las flechas de plata de Mercedes, pero un bloqueo en los intentos finales de George Russell y Lewis Hamilton le dejó la puerta abierta a Max Verstappen. El neerlandés apretó en el segundo sector sobre la hora y se quedó con el mejor registro de la jornada con 1m43s922, superando a Russell por apenas 0s099.

La tanda sufrió algunas neutralizaciones: Lance Stroll tuvo que abandonar tras golpear el muro en la curva 1 con la rueda delantera izquierda de su Aston Martin, y se activó brevemente un Virtual Safety Car por la caída de una rama sobre la cinta asfáltica.

Con el décimo lugar en el bolsillo y un ritmo firme en los distintos sectores del circuito, Colapinto llega con buenas expectativas para afrontar la prueba de clasificación en Bakú.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Sábado 26 de septiembre

Carrera a 51 vueltas: 08.00

TV: Fox Sports (Argentina)

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