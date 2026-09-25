25 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Golpe a las reservas: el Gobierno pagó casi u$s800 millones al FMI y el Banco Central no compró dólares

El stock bruto internacional retrocedió hasta los u$s48.245 millones tras girar casi u$s800 millones al organismo multilateral. En una jornada de alta demanda, el dólar mayorista marcó un nuevo récord nominal y la autoridad monetaria cortó su racha compradora.

Por
La entidad monetaria no compró dólares por cuarto día en el año.

La entidad monetaria no compró dólares por cuarto día en el año.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) sufrieron una fuerte caída diaria de u$s600 millones -acumulando un desplome de u$s1.553 millones durante la semana- para ubicarse en u$s48.245 millones. Este retroceso estuvo impulsado por el pago de vencimientos por cerca de u$s800 millones en concepto de intereses que el Gobierno realizó al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que la entidad monetaria evitó comprar divisas por cuarto día en el año.

La entidad monetaria bajó el ritmo de compra este mes al mínimo porcentaje de volúmen del mercado.
Te puede interesar:

Las reservas registraron su peor baja del mes y el Banco Central no logra acelerar las compras

En una rueda atravesada por la volatilidad cambiaria, la autoridad monetaria interrumpió su racha de compras y terminó la jornada con saldo neutro, sin absorber divisas en el Mercado Libre de Cambios. Se trató de la cuarta oportunidad en lo que va del año en que el Central evita intervenir como comprador para no presionar aún más sobre la cotización de la divisa estadounidense.

Aunque el BCRA contabiliza un saldo acumulado favorable de u$S14.327 millones en compras en lo que va del año tras el lanzamiento de la cuarta fase del programa monetario, la absorción de divisas mostró un fuerte freno en septiembre, sumando apenas u$s232 millones.

La evolución de las reservas del Banco Central.

La evolución de las reservas del Banco Central.

El desembolso de divisas hacia el organismo multilateral coincidió con la presencia en Buenos Aires de la misión técnica del FMI liderada por Joyce Wong, que evalúa la tercera revisión del acuerdo para aprobar un eventual desembolso de u$s900 millones. Hacia el cierre del año, el esquema financiero oficial continuará bajo la presión de los compromisos externos, dado que la Argentina deberá afrontar otros dos pagos previstos en noviembre y diciembre por un monto total de u$s1.200 millones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei, presidente de Argentina.

Milei festejó que el Senado aprobara la reforma del BCRA: "Comienza el fin de la inflación"

El dólar cerró la semana arriba de los $1.500.

El dólar cerró la semana al alza y arriba de los $1.500

el riesgo pais sigue al alza y se acerca a los 560 puntos, mientras cayeron los bonos y acciones

El riesgo país sigue al alza y se acerca a los 560 puntos, mientras cayeron los bonos y acciones

El Senado debatirá el Régimen de Zona Fría y la reforma de la Carta Orgánica. 

El Senado debatirá dos ejes centrales para el Gobierno: la reforma del BCRA y el régimen de Zona Fría

Sede del Ministerio de Economía.

Deuda: el Gobierno canjeó el 75% de un bono dólar linked y despejó $5 billones en vencimientos

El dolar oficial arranca la semana con valores de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

El dólar volvió a mantener su valor en la previa de la visita de Milei a EEUU

Rating Cero

Melody Luz, contudente sobre la mediática.

Melody Luz habló de Mariana Nannis y reveló el distante vínculo con su hija: "No sabe quién es"

SAW regresará con su undécima película y Mike P. Nelson será el director. 

Confirmado: habrá nueva película de Saw y regresará James Wan

Tras la trágica noticia del fallecimiento del locutor radial a los 74 años en Uruguay, Casella lo recordó con cariño.

La revelación de Oscar González Oro a Beto Casella antes de morir: "Me contó que..."

Oscar González Oro, murió a los 74 años.

La dolorosa traición familiar que marcó Oscar González Oro hasta el día de su muerte: "Lo peor que me pasó en la vida"

El conductor del reality mostró su nuevo look.

La impresionante transformación de Santiago del Moro tras el final de Gran Hermano

El hijo del famoso empresario está trabajando con una marca internacional.

Felipe Fort consiguió el trabajo de sus sueños a los 22 años: de qué se trata

últimas noticias

La entidad monetaria no compró dólares por cuarto día en el año.

El Gobierno pagó casi u$s800 millones al FMI y el Banco Central no compró dólares

Hace 11 minutos
La AFA rechazó el reclamo de Vélez tras el partido contra Boca.

Copa Argentina: la AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca

Hace 24 minutos
El riesgo país superó los 600 puntos este viernes.

El riesgo país superó los 600 puntos, su nivel más alto en casi seis meses

Hace 37 minutos
Bill Gates, cofundador de Microsoft.

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial "podría causar mil millones de muertes"

Hace 41 minutos
La Corte en lo Penal de París resolvió la responsabilidad y las penas para los tres acusados.

Condenaron a 26 años de prisión al asesino de Federico Aramburú

Hace 49 minutos