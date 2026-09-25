Golpe a las reservas: el Gobierno pagó casi u$s800 millones al FMI y el Banco Central no compró dólares El stock bruto internacional retrocedió hasta los u$s48.245 millones tras girar casi u$s800 millones al organismo multilateral. En una jornada de alta demanda, el dólar mayorista marcó un nuevo récord nominal y la autoridad monetaria cortó su racha compradora. Por Agregar C5N en









La entidad monetaria no compró dólares por cuarto día en el año.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) sufrieron una fuerte caída diaria de u$s600 millones -acumulando un desplome de u$s1.553 millones durante la semana- para ubicarse en u$s48.245 millones. Este retroceso estuvo impulsado por el pago de vencimientos por cerca de u$s800 millones en concepto de intereses que el Gobierno realizó al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que la entidad monetaria evitó comprar divisas por cuarto día en el año.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZJsTI #ReservasBCRA pic.twitter.com/1FjdEImzik — BCRA (@BancoCentral_AR) September 25, 2026 En una rueda atravesada por la volatilidad cambiaria, la autoridad monetaria interrumpió su racha de compras y terminó la jornada con saldo neutro, sin absorber divisas en el Mercado Libre de Cambios. Se trató de la cuarta oportunidad en lo que va del año en que el Central evita intervenir como comprador para no presionar aún más sobre la cotización de la divisa estadounidense.

La inactividad compradora de la entidad oficial coincide con una nueva suba en el dólar mayorista, que trepó un 0,4% hasta los $1.525,50 y tocó un nuevo máximo nominal. La tensión se trasladó a las cotizaciones financieras y paralelas: el dólar MEP avanzó a $1.551,93, el contado con liquidación cerró en $1.621,90 y el dólar blue llegó a los $1.560, en una jornada influenciada por la demanda de cobertura y la cotización de referencia (fixing) de bonos atados al tipo de cambio.

Aunque el BCRA contabiliza un saldo acumulado favorable de u$S14.327 millones en compras en lo que va del año tras el lanzamiento de la cuarta fase del programa monetario, la absorción de divisas mostró un fuerte freno en septiembre, sumando apenas u$s232 millones.

La evolución de las reservas del Banco Central. @cbuteler El desembolso de divisas hacia el organismo multilateral coincidió con la presencia en Buenos Aires de la misión técnica del FMI liderada por Joyce Wong, que evalúa la tercera revisión del acuerdo para aprobar un eventual desembolso de u$s900 millones. Hacia el cierre del año, el esquema financiero oficial continuará bajo la presión de los compromisos externos, dado que la Argentina deberá afrontar otros dos pagos previstos en noviembre y diciembre por un monto total de u$s1.200 millones.