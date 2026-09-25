25 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cambios en los subsidios en Zonas Frías: cuáles son las localidades que sufrirán aumento en el gas

La ley en el Senado reestructura el esquema en el consumo de gas natural y propano. Conoce quiénes podrán acceder o no al beneficio dependiendo de sus ingresos, ubicación y vulnerabilidad.

Por
El Senado aprobó las modificaciones en la ley de Zonas Frías. 

El Senado aprobó las modificaciones en la ley de Zonas Frías. 

Imagen optimizada con IA

El Senado aprobó modificaciones al régimen de Zonas Frías, tras obtener media sanción en Diputados, esto significa que elimina el subsidio en 1,24 millones de viviendas en Buenos Aires. La medida sancionada en 2002, ampliada en 2021, beneficiaba entre un 30% a 50% en la boleta de gas natural.

La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. 
Te puede interesar:

La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará

A nivel nacional, este cambio en la ley afectará a 3,35 millones de usuarios en las provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba afectará a 13 departamentos como Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba hasta Unión.

Cómo pagar una factura vencida en Metrogas.

Cómo pagar una factura vencida en Metrogas.

Cuáles son las localidades que sufrirán aumento en el gas en Buenos Aires

  • Ayacucho
  • Azul
  • Bahía Blanca
  • Balcarce
  • Baradero
  • Benito Juárez
  • Bolívar
  • Bragado
  • Cañuelas
  • Capitán Sarmiento
  • Carlos Casares
  • Carlos Tejedor
  • Carmen de Areco
  • Castelli
  • Chacabuco
  • Chivilcoy
  • Colón
  • Coronel Pringles
  • Coronel Rosales
  • Coronel Suárez
  • Daireaux
  • Dolores
  • Florentino Ameghino
  • General Alvarado
  • General Alvear
  • General Arenales
  • General Belgrano
  • General Guido
  • General La Madrid
  • General Las Heras
  • General Lavalle
  • General Madariaga
  • General Paz
  • General Pinto
  • General Pueyrredon (Mar del Plata)
  • General Rodríguez
  • General Viamonte
  • General Villegas
  • Guaminí
  • Hipólito Yrigoyen
  • Junín
  • La Costa
  • Laprida
  • Las Flores
  • Leandro N. Alem
  • Lincoln
  • Lobería
  • Lobos
  • Maipú
  • Mar Chiquita
  • Marcos Paz
  • Mercedes
  • Monte
  • Monte Hermoso
  • Navarro
  • Necochea
  • Olavarría
  • Pehuajó
  • Pellegrini
  • Pergamino
  • Pilar
  • Pinamar
  • Puan
  • Ramallo
  • Rauch
  • Rivadavia
  • Rojas
  • Roque Pérez
  • Saavedra
  • Saladillo
  • Salliqueló
  • Salto
  • San Andrés de Giles
  • San Antonio de Areco
  • San Cayetano
  • San Nicolás
  • San Pedro
  • Suipacha
  • Tandil
  • Tapalqué
  • Tordillo
  • Tornquist
  • Trenque Lauquen
  • Tres Arroyos
  • Tres Lomas
  • Villa Gesell
  • Villarino

Qué modificaciones en el régimen de subsidios al gas contempla el nuevo régimen de Zonas Frías

El proyecto aprobado este jueves por el Senado reestructura el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

1. Criterios de inclusión por ingresos y vulnerabilidad

Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Límite de ingresos: acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del INDEC (equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes).

  • Inclusión directa: califican automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.

  • Inclusión bajo evaluación: los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.

2. Alcance geográfico y excepciones

El impacto de la medida variará según la región del país:

  • Zonas que mantienen el beneficio general: se sostienen los subsidios residenciales para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

  • Zonas incorporadas en 2021: las regiones añadidas en la ampliación de ese año perderán el criterio geográfico general. El beneficio quedará limitado únicamente a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.

3. Información adicional: aplicación del subsidio y energías renovables

  • Cálculo del beneficio: el descuento se aplicará únicamente sobre el componente del precio del gas, y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

  • Prórroga: se extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.

4. Regularización del sector eléctrico

Por último, el proyecto incorpora un mecanismo financiero diseñado para que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los vecinos reportaron los cortes de luz a través de las redes sociales.

Masivo apagón en el AMBA: hubo un pico de 600 mil usuarios sin luz

El dólar cierra la semana arriba de los $1.500. 

El dólar cierra arriba de los $1.500 en una difícil semana para el Gobierno

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo Plan 1, este viernes 25 de septiembre

Luis Caputo habló en sus redes sobre el EMAE de julio. 

Caputo culpó a "las mayores lluvias y nevadas" por la caída de la actividad en julio

El informe mostró fuertes disparidades en la forma en que se distribuye la pobreza en el territorio argentino. 

Dónde golpea más la pobreza: cuáles son las regiones y ciudades con mayor incidencia en la Argentina

Minería y cuentas ordenadas abren puertas al mercado internacional para San Juan. 

San Juan colocó 600 millones de dólares en el mercado internacional con demanda récord

Rating Cero

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas médicas que provocaron su muerte.

Conmoción en la TV: murió un querido actor que se destacó en telenovelas

Se trata de la actriz francesa Marina Vlady.

Luto en el cine: murió Marina Vlady, actriz consagrada y ganadora en el Festival de Cannes

El argentino y la mexicana se unieron para cantar un legendario éxito.
play

Luck Ra y Thalía sorprendieron con una explosiva versión cuartetera de A quién le importa

Yanina Latorre y Majo Martino aseguraron que tienen una excelente relación. 

Yanina Latorre se disculpó con Majo Martino tras el incómodo cruce por su viaje a Miami

Redrado y Salazar llegaron a un acuerdo por Matilda.

Fin de la batalla judicial: Luciana Salazar y Redrado llegaron a un acuerdo definitivo por Matilda

Sofía La Reini Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. 

Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador

últimas noticias

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas médicas que provocaron su muerte.

Conmoción en la TV: murió un querido actor que se destacó en telenovelas

Hace 12 minutos
Messi se despedirá de la Selección argentina el 6 de octubre. 

Cuánto sale la camiseta especial de la Selección para la despedida de Messi

Hace 13 minutos
Se trata de la actriz francesa Marina Vlady.

Luto en el cine: murió Marina Vlady, actriz consagrada y ganadora en el Festival de Cannes

Hace 21 minutos
Colapinto y una nueva chance de quedar entre los mejores.

Colapinto completó una buena clasificación y largará 10º en Bakú

Hace 55 minutos
Los efectos de El NIño comenzarán a sentirse en los próximos tres meses. 

El Niño se fortalece: los expertos pronostican que será "muy fuerte" y el más intenso jamás registrado

Hace 1 hora