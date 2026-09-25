Cambios en los subsidios en Zonas Frías: cuáles son las localidades que sufrirán aumento en el gas La ley en el Senado reestructura el esquema en el consumo de gas natural y propano. Conoce quiénes podrán acceder o no al beneficio dependiendo de sus ingresos, ubicación y vulnerabilidad. Por Agregar C5N en









El Senado aprobó las modificaciones en la ley de Zonas Frías. Imagen optimizada con IA

El Senado aprobó modificaciones al régimen de Zonas Frías, tras obtener media sanción en Diputados, esto significa que elimina el subsidio en 1,24 millones de viviendas en Buenos Aires. La medida sancionada en 2002, ampliada en 2021, beneficiaba entre un 30% a 50% en la boleta de gas natural.

A nivel nacional, este cambio en la ley afectará a 3,35 millones de usuarios en las provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba afectará a 13 departamentos como Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba hasta Unión.

Cómo pagar una factura vencida en Metrogas. Cuáles son las localidades que sufrirán aumento en el gas en Buenos Aires Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Bolívar

Bragado

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chivilcoy

Colón

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General La Madrid

General Las Heras

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pinto

General Pueyrredon (Mar del Plata)

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lincoln

Lobería

Lobos

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pilar

Pinamar

Puan

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino Qué modificaciones en el régimen de subsidios al gas contempla el nuevo régimen de Zonas Frías El proyecto aprobado este jueves por el Senado reestructura el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

1. Criterios de inclusión por ingresos y vulnerabilidad Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos: