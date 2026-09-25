Cambios en los subsidios en Zonas Frías: cuáles son las localidades que sufrirán aumento en el gas

El Senado aprobó modificaciones al régimen de Zonas Frías, tras obtener media sanción en Diputados, esto significa que elimina el subsidio en 1,24 millones de viviendas en Buenos Aires. La medida sancionada en 2002, ampliada en 2021, beneficiaba entre un 30% a 50% en la boleta de gas natural.
A nivel nacional, este cambio en la ley afectará a 3,35 millones de usuarios en las provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba afectará a 13 departamentos como Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba hasta Unión.
Cómo pagar una factura vencida en Metrogas.
Cuáles son las localidades que sufrirán aumento en el gas en Buenos Aires
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Bolívar
- Bragado
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General La Madrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredon (Mar del Plata)
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pilar
- Pinamar
- Puan
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
Qué modificaciones en el régimen de subsidios al gas contempla el nuevo régimen de Zonas Frías
El proyecto aprobado este jueves por el Senado reestructura el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.
1. Criterios de inclusión por ingresos y vulnerabilidad
Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:
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Límite de ingresos: acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del INDEC (equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes).
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Inclusión directa: califican automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.
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Inclusión bajo evaluación: los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.
2. Alcance geográfico y excepciones
El impacto de la medida variará según la región del país:
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Zonas que mantienen el beneficio general: se sostienen los subsidios residenciales para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.
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Zonas incorporadas en 2021: las regiones añadidas en la ampliación de ese año perderán el criterio geográfico general. El beneficio quedará limitado únicamente a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.
3. Información adicional: aplicación del subsidio y energías renovables
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Cálculo del beneficio: el descuento se aplicará únicamente sobre el componente del precio del gas, y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.
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Prórroga: se extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.
4. Regularización del sector eléctrico
Por último, el proyecto incorpora un mecanismo financiero diseñado para que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).