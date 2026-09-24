Quién es la famosa periodista deportiva con la que estaría saliendo Juan Martín Del Potro El extenista habría protagonizado varios encuentros con la comunicadora durante los días del US Open en Nueva York. Agregar C5N en









Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre los rumores. Redes sociales

Juan Martín Del Potro habría sido visto en más de una ocasión junto a una reconocida periodista deportiva durante su estadía en Nueva York para la cobertura del US Open. Se trata de Agostina Larocca, con quien el extenista compartió trabajo en la transmisión del torneo y, según dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen, también habría protagonizado varios encuentros fuera del ámbito laboral.

"Son compañeros de trabajo, me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos. Me lo cuenta una persona cercana a los dos", detalló el panelista al dar a conocer la versión. La fuente que le acercó el dato sería alguien con acceso a ambos protagonistas.

Etchegoyen también describió cómo habría evolucionado la conexión entre ellos durante los días del torneo. "Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro", sostuvo. Y sobre el futuro del vínculo fue cauto: "El tiempo dirá si es romance o no. Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose".

Ni Del Potro ni Larocca se pronunciaron públicamente sobre los rumores. Sin embargo, el contacto entre ambos durante el US Open fue lo suficientemente llamativo como para que personas cercanas al entorno de los dos empezaran a hablar.

Redes sociales Quién es Agostina Larocca, el supuesto nuevo amor de Del Potro Agostina Larocca es una periodista deportiva que cuenta con una trayectoria ligada a la cobertura de tenis y otros deportes internacionales. Su presencia en el US Open como parte del equipo de transmisión fue el escenario donde, según trascendió, habría comenzado a forjarse el acercamiento con Del Potro.

Redes sociales El vínculo habría surgido de manera natural durante la cobertura del torneo, donde ambos compartieron tareas profesionales. La química que mostraron frente a cámara fue, según las fuentes citadas por Etchegoyen, el punto de partida de un acercamiento que se habría extendido más allá de los compromisos laborales durante esa semana en Nueva York. Del Potro, por otra parte, tuvo en el pasado relaciones que generaron amplia repercusión mediática. Sus vínculos más conocidos fueron con la modelo Stephanie Demner, con quien atravesó varias idas y vueltas, también con Jimena Barón, con quien estuvo durante varios meses en 2017 hasta que las agendas laborales de cada uno los alejaron, y con Sofía "Jujuy" Jiménez, romance que blanquearon en 2019 y que incluyó el acompañamiento de ella durante la recuperación del tenista de una lesión, hasta la separación confirmada en 2020.