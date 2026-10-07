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Megan Fox reveló que dio a luz en el patio de su casa: "Es la primera vez que no fui a un hospital"

La estrella de Hollywood dio detalles del parto de su hija, que nació en marzo de 2025 fruto de la relación con el músico Machine Gun Kelly, y habló de cómo vive su nueva etapa como madre de una nena.

La actriz es madre de tres hijos varones y una nena. 

La actriz es madre de tres hijos varones y una nena. 

La actriz de Hollywood Megan Fox reveló que el nacimiento de su hija, fruto de su relación con el músico Machine Gun Kelly, ocurrió en el patio de su casa. "Es la primera vez que no tuve un parto en un hospital", contó en una entrevista, donde además habló de cómo transita esta nueva etapa como madre de una nena.

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Saga Blade, la hija que la actriz tuvo junto al músico, de quien hoy está separada, nació en el patio trasero de su casa. "La tuve en casa, en una bañera, afuera, junto a una fogata", detalló Megan Fox en una entrevista con la revista People. La estrella de Transformers compartió así la intimidad de un parto distinto al de sus tres hijos varones.

Además de relatar el nacimiento su hija, la actriz habló de cómo vive esta nueva etapa como madre. La actriz, que se separó de Machine Gun Kelly durante el embarazo, contó que la nena nació el 27 de marzo de 2025 y destacó que la experiencia fue "especialmente significativa".

Con tres hijos más —Noah, Bodhi y Journey, fruto de su relación anterior con Brian Austin Green—, Fox reconoció que en el pasado le resultaba difícil estar presente por las exigencias laborales, y que esta vez pudo transitar la maternidad de un modo más cercano.

"Tener que separarme de mis otros hijos tan pronto siempre fue muy doloroso. Afectó mi salud mental y también mi salud física. Poder estar realmente presente con ella es algo que me encanta, y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de hacerlo de esta manera", explicó.

¿Por qué se separó Megan Fox?
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"Cuando sos mamá sentís mucha culpa. Incluso ahora, que estoy con mi hija todo el tiempo, me siento culpable cuando me alejo para hacer llamadas, darme un masaje o hacer cosas que necesito para mi bienestar o mi carrera. Sigo sintiendo culpa aunque esté con ella todo el día, todos los días", reconoció Fox.

En ese sentido, la actriz reconoció que esta vez pudo vivir la maternidad sin la presión de volver al trabajo de inmediato. Agradeció haber tenido la oportunidad de hacerlo de manera distinta, ya que en el pasado debía trabajar tras los nacimientos de sus otros hijos y eso le resultaba difícil. En la entrevista, la actriz destacó que ahora pudo elegir estar más presente y que esa decisión le dio paz en su vínculo con Saga Blade.

Megan Fox y Machine Gun Kelly: una historia de amor intensa

La pareja de Hollywood vivió una relación intensa y mediática que comenzó en 2020, tuvo momentos de alto perfil con un compromiso en 2022, pero nunca llegó al matrimonio. En 2025 nació su hija Saga Blade, y en 2026 la pareja ya estaba separada, aunque mantenían un vínculo cercano por la crianza.

La actriz conoció a Machine Gun Kelly en el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass en marzo de 2020. Poco después de separarse de Brian Austin Green, comenzaron los rumores de romance cuando fueron vistos juntos en Los Ángeles. La química entre ambos se volvió evidente y Fox lo describió como su "llama gemela", mientras que Kelly confesó que fue la primera vez que entendió lo que era el amor.

El sanguinario ritual que Megan Fox cumple con su pareja
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La relación se volvió cada vez más mediática, con apariciones en alfombras rojas, declaraciones apasionadas y gestos extravagantes como portar viales con sangre. En enero de 2022 anunciaron su compromiso, pero nunca llegaron a casarse. Durante esos años atravesaron varias crisis, con rumores de separación y reconciliaciones constantes, lo que alimentó la atención de la prensa.

En marzo de 2025 nació Saga Blade, la primera hija de la pareja. Fox destacó que fue un parto distinto, en casa y lejos de la presión laboral. Sin embargo, poco después confirmaron su separación, aunque continuaron unidos por la crianza de su hija. Para Fox, esta etapa marcó una diferencia respecto a sus experiencias anteriores como madre, ya que pudo estar más presente y vivir la maternidad con mayor tranquilidad.

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