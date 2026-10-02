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Conmoción en Hollywood por la fuerte denuncia del exmarido a Halle Berry

A raíz de la demanda, solicitaron una orden de alejamiento para la megaestrella del cine. El hombre también reclama la custodia completa de su hijo.

La actriz atraviesa un mal momento.

La actriz atraviesa un mal momento.

Halle Berry fue denunciada por Olivier Martínez, su exesposo. El actor francés solicitó formalmente la custodia exclusiva de su hijo Maceo, de 12 años, junto con una orden de restricción temporal contra la ganadora del Oscar, a quien acusa de presunto maltrato físico, abuso de alcohol y de atravesar serios problemas de salud mental.

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Según la documentación presentada por la defensa de Martinez, el detonante de esta nueva acción legal habría ocurrido el pasado 26 de septiembre de 2026.

El actor sostiene que, durante una discusión mientras el niño utilizaba gafas de realidad virtual, Berry perdió el control, insultó al menor y se abalanzó sobre él hasta agarrarlo por el cuello para intentar ahorcarlo.

En su presentación judicial, Martinez asegura que no se trata de un hecho aislado, sino que en el último año y medio la actriz habría protagonizado otros forcejeos físicos, además de realizar comentarios racistas en el marco de sus pasadas disputas financieras y ejercer violencia verbal continua.

La respuesta de Halle Berry a las acusaciones de su exmarido

La respuesta de la actriz no tardó en llegar a través de su abogada, Marina Beck, quien desmintió de forma categórica la versión del actor. La letrada calificó la demanda como una maniobra completamente carente de fundamento y deliberadamente engañosa.

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Asimismo, la defensa de Berry recordó que Martinez arrastra un historial documentado de incumplimientos a órdenes judiciales y de interferencia en las terapias pedagógicas necesarias para Maceo, quien padece TDAH y dislexia. Según la abogada, la actriz lamenta este tipo de conductas escandalosas por parte de su exesposo, pero continuará enfocada en proteger la estabilidad y el bienestar de su hijo.

Martínez y Berry, un relación conflictiva

Este nuevo enfrentamiento se suma a un historial judicial sumamente complejo. Aunque Berry y Martinez se separaron en 2015 tras dos años de matrimonio, su divorcio recién concluyó en 2023 con un esquema de custodia compartida y una pensión mensual a favor del actor.

Sin embargo, los desacuerdos por la crianza nunca cesaron. Ya a finales de 2024, la actriz había recurrido a la Justicia para exigir mayor autoridad en las decisiones educativas y médicas del niño, acusando a Martinez de bloquear sistemáticamente los tratamientos necesarios para el desarrollo de Maceo.

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