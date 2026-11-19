La nueva precuela de la saga, dirigida por Francis Lawrence, reconstruye los orígenes de uno de los personajes más míticos. Se estrena este jueves.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha transcurre 24 años antes de la llegada de Katniss Everdeen a los Juegos.

Catorce años después de que Katniss Everdeen llegara a la pantalla grande, Panem vuelve a abrir sus puertas. Sin embargo, esta vez la historia nos lleva 24 años antes de los hechos de la primera película para conocer el pasado de uno de los personajes más importantes de la saga: Haymitch Abernathy.

No es la primera precuela. En 2023 tuvimos Balada de pájaros cantores y serpientes, que exploró los orígenes de Coriolanus Snow antes de ser el presidente de Panem. Ahora, Amanecer en la cosecha pone el foco en la historia detrás del mentor de Katniss y Peeta. Dirigida nuevamente por Francis Lawrence, en esta película conocemos a un Haymitch muy diferente del que interpretó Woody Harrelson en la original.

Acá todavía es un adolescente de 16 años, tiene una familia, está enamorado y tiene una esperanza que parece imposible de encontrar en el hombre que conocemos después. Pero su cumpleaños justo coincide con una edición bastante cruel de los Juegos: el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, que obliga a cada distrito a enviar el doble de tributos a la arena.

Uno de los principales aciertos de esta nueva película es el peso emocional que se maneja. El recorrido de este personaje es sumamente interesante. Joseph Zada, el actor australiano que lo interpreta, consigue construir la imagen de ese joven Haymitch de manera convincente: tiene esa pizca de rebeldía e inteligencia, pero acá se lo ve más que nada con mucha vulnerabilidad. Y sufrimos con él.

Joseph Zada interpreta a un joven Haymitch Abernathy, mucho antes de convertirse en el mentor de Katniss y Peeta.

Además, recupera uno de los aspectos más interesantes de este universo creado por Suzanne Collins: los Juegos del Hambre como espectáculo televisivo. Se ve cómo la violencia no ocurre únicamente dentro de la arena (de hecho, no es lo prioritario en esta entrega), sino que se ve la maquinaria detrás que organiza, transmite y convierte el sufrimiento de los adolescentes en entretenimiento para los habitantes del Capitolio.

Se trata de la puesta en escena, los presentadores, las estrategias de comunicación y la construcción de relatos alrededor de los tributos que vuelven a dejar en evidencia cómo el poder utiliza los medios para manipular la percepción de la realidad. La película vuelve a mostrar que no son simplemente una competencia por sobrevivir, sino una herramienta diseñada para someter a los distritos.

Otro de los grandes atractivos es su elenco. Joseph Zada logra destacarse a la perfección, a pesar de no ser un nombre muy conocido para el público -viene de participar en ficciones como Al este del Edén (2026) y Éramos mentirosos (2025)-. Y ayuda que lo acompaña un reparto estelar como Mckenna Grace, Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Glenn Close y Ralph Fiennes, quien toma el lugar de Donald Sutherland como el presidente Snow.

Mckenna Grace, Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Glenn Close y Ralph Fiennes forman parte del elenco estelar de esta nueva entrega.

Quizá uno de los detalles que podría haber potenciado la experiencia -especialmente para el fandom- era guardar una sorpresa. La confirmación anticipada de que Jennifer Lawrence (Katniss) y Josh Hutcherson (Peeta) volvían, le sacó algo de magia a su aparición. Es una escena linda, sí, pero pierde su impacto al no funcionar como una verdadera sorpresa.