Conmoción en el cine: murió un reconocido actor que protagonizó una película con Arnold Schwarzenegger La noticia la confirmó uno de los hermanos del artista en redes sociales. Al parecer sufría de un problema hepático desde hacía tiempo y sufrió complicaciones. Agregar C5N en









Christian Cousins tenía 43 años.

El actor Christian Cousins murió a los 43 años por complicaciones derivadas de una enfermedad hepática que sufría desde hacía tiempo. La triste noticia fue confirmada por su hermano, Jonas Roeser mediante un emotivo posteo en sus redes sociales personales.

Cousins era recordado por interpretal a Dominic en la exitosa película "Un policía en el kinder" en 1990, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

El actor nació el 17 de marzo de 1983 en Condado de Orange, California, Estados Unidos, fue conocido por protagonizar producciones como Knots Landing (1979) y Invasores: la película (1992).

En redes, Jonas Roeser contó que Cousins era su medio hermano y que tanto a él como a su gemelo llegó a conocerlos cuando estaba en la universidad pero que creció "viéndolos en televisión en Knots Landing y el papel principal de Dominic en Kindergarten Cop con Arnold Schwarzenegger".

El comunicado completo del hermano de Christian Cousins Es difícil compartir que mi hermano, Christian Cousins, ha fallecido. Christian y su hermano gemelo, Joseph "Joey" Cousins, son mis hermanos a través de mi padre biológico. Crecieron en California mientras yo estaba en Washington y no llegué a conocerlos hasta que estuve en la universidad. Antes de eso, crecí viéndolos en televisión en Knots Landing y el papel principal de Dominic en Kindergarten Cop con Arnold Schwarzenegger.

Pero esos papeles son solo una pequeña parte de cómo recordaré a Christian. Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes. Christian había estado muy enfermo con la enfermedad del hígado. Me consuela creer que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que llevaba. Descansa tranquilo, Christian. Espero que tu alma esté en reposo y que hayas encontrado paz. Eres mi hermano y te extrañaremos.