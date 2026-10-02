Regresa un clásico de las plataformas: Croc 2 confirmó su fecha de estreno en PC y consolas La remasterización del videojuego lanzado en 1999 llegará a finales de octubre con gráficos mejorados, un museo digital de desarrollo y un documental exclusivo. Por Agregar C5N en









Croc 2 remaster llegará el 29 de octubre a PS5 y suma más de 40 niveles de plataformas 3D con recorridos abiertos.

Argonaut Games confirmó la fecha de lanzamiento de la remasterización de Croc 2: Kingdom of the Gobbos, la cual llegará en formato digital el próximo 29 de octubre a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam y GOG. El estudio ratificó que el desarrollo del título ya se encuentra totalmente finalizado y adelantó que la información sobre las ediciones físicas será presentada antes de que concluya el año.

Croc... do a barrel roll!



Oops, wrong game.



We're delighted to announce that the development of Croc 2 Kingdom of the Gobbos is complete, and we take off on October 29!



That makes it officially #Croctober, a whole month of news, updates and surprises all the way to… pic.twitter.com/ADJgnZrqNL — Argonaut Games (@ArgonautGames_) October 1, 2026 La entrega rescata el clásico juego de plataformas en 3D publicado originalmente en 1999 y retoma la aventura de Croc tras encontrar una botella en la playa con un mensaje de sus padres biológicos. El viaje del simpático cocodrilo lo llevará a recorrer cuatro regiones con ambientaciones únicas -Sailor Village, Cossack Village, Caveman Village e Inca Village- para rescatar a los Gobbos capturados y detener el retorno de su archienemigo, el Barón Dante.

Esta versión actualizada mantendrá la jugabilidad tradicional de movimientos como el giro de cola, pero incorporará mecánicas renovadas como el triple salto para alcanzar zonas más elevadas. A lo largo de sus más de 40 niveles, la campaña combinará fases a pie con secuencias en vehículos como lanchas rápidas, autos, vagonetas, alas delta y aviones de madera, además de combates contra jefes como Soveena the Squid, Cannon Boat Keith y Flavio the Thermal Fish.

El relanzamiento incluirá mejoras gráficas, ajustes de calidad de vida y un archivo con materiales inéditos. Entre las adiciones más destacadas figura Croc2pedia, un museo digital integrado que reúne documentos de diseño, pruebas de animación, galerías en 3D y contenido descartado durante la producción original. El paquete incluye también el documental Croc2mentary, una pieza de aproximadamente 90 minutos con entrevistas al equipo creativo original de 1999 y a los desarrolladores responsables del remaster.

El estreno formará parte de la campaña denominada "Croctober", durante la cual el estudio compartirá novedades y actualizaciones semanales sobre la franquicia. De este modo, la compañía continúa su estrategia de recuperación de la saga iniciada tras el lanzamiento del remaster de Croc: Legend of the Gobbos en 2025.

Croc 2: Kingdom of the Gobbos es la secuela del clásico multimillonario en ventas Croc: Legend of the Gobbos. Mirá el tráiler del gameplay de Croc 2: Kingdom of the Gobbos