¿Crisis de pareja? Lo engancharon a Maxi López cenando con una mujer y despertó rumores de infidelidad a su esposa Al exdelantero se lo vio comiendo junto a una mujer que no era su esposa. Al aire, periodistas fueron verificando información hasta comprobar el por qué del encuentro. Agregar C5N en









Mientras espera que llegue su esposa, se lo vio compartiendo una comida con otra mujer. Redes sociales

Maxi López volvió a ser protagonista de los principales rumores de la jornada luego de que trascendiera que fue visto cenando con una joven en Palermo. La información la dio Ángel de Brito en LAM, y rápidamente alimentó las versiones sobre una posible crisis con Daniela Christiansson. El tema tomó una mayor magnitud porque el ex futbolista atraviesa un gran momento mediático luego de su paso por MasterChef.

Según el conductor, la salida nocturna ocurrió hace pocos días y con una acompañante que no fue identificada. "El otro día lo encontraron cenando con una señorita", contó. Nora Colosimo le pidió prudencia con el dato, y el periodista sumó más detalles. "Estuvo cenando con una chica, lo fuimos a buscar y se había ido", aseguró.

Frente a la sospecha, la panelista planteó una posible explicación laboral. "¿Pero estaban hablando de algún proyecto? Capaz que era una productora", preguntó. De Brito insistió en que solo habían visto al ex delantero durante la comida, sin más precisiones sobre la situación.

Con el correr de los minutos, Colosimo recibió un mensaje directo de su ex yerno y confirmó que la cena fue una reunión de trabajo vinculada a un proyecto futuro. Así, el encuentro que había encendido las versiones de infidelidad quedó aclarado por el propio protagonista. Las dudas sobre la pareja habían crecido además por la demora en la llegada de Christiansson a la Argentina, país al que el ex esposo de Wanda Nara se mudó.

La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia. Imagen mejorada con IA/ Redes Sociales Cómo nació el amor entre Maxi López y Daniela Christiansson La historia de la pareja comenzó en Milán, en una cena con amigos en un sushi llamado Origami. Maxi López estaba atravesando su separación y un amigo llevaba seis meses insistiéndole para que saliera. "Yo estaba separándome y tenía un amigo que me decía siempre ¿Por qué no vamos a cenar?", recordó él, y aceptó finalmente la invitación.

Christiansson llegó tarde, casi corriendo, y sin demasiadas ganas de socializar. "Sé que era tarde", admitió la modelo sueca, que acababa de terminar una relación de cinco años y solo quería divertirse. López, en cambio, quedó impactado al verla. "Estaba comiendo en la mesa y le decía a mis amigos, 'Che, quiero hablar con esa piba, quiero hablar con esa piba'", relató. Sobre el encuentro, el ex jugador recordó: "Ibas de un lado para el otro, parecía que me lo hacías a propósito", bromeó en una entrevista. Ella recordó con humor aquel primer saludo. "Me saludó y yo solo quería irme", dijo, y Maxi resumió la escena con una frase. "Más fría la sueca". Según declararon, el amor no estaba en sus planes y solo buscaban "un poco de joda" luego de sus rupturas. Con el tiempo, la relación avanzó. Se comprometieron en 2021 y luego llegaron los hijos.