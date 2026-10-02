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Horóscopo de hoy, sábado 3 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 3 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El Sol ingresa en Libra el 22 de septiembre y abre una etapa vinculada con el equilibrio, el diálogo y las relaciones.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Actuó mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Encauzará su situación emocional. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Virgo

(22 de agosto al 21 de septiembre)

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Momento idóneo para inversiones. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. Preste más atención a su dieta.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Disposición para dar mucho afecto. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Con su intuición, moverá fichas laborales muy buenas. Evite los ambientes secos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La comunicación es fundamental en las relaciones. Intente dominar la situación de caos económico actual. Debe replantearse sus relaciones en el trabajo. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Ante los cambios laborales, no se meta en problemas. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Evite las comidas muy grasas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

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