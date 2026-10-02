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Engancharon infraganti a un goleador de River con una mujer: "No está separado"

El exfutbolista fue visto en una cena acompañado de una mujer, pero no era su esposa Daniela Christiansson. "Era de noche y la chica es muy linda", contó Ángel de Brito.

¿Qué exfutbolista cenó con otra mujer que no era su pareja?

¿Qué exfutbolista cenó con otra mujer que no era su pareja?

En medio de los rumores de separación con su pareja, Ángel de Brito contó en LAM que el exfutbolista de River, Maxi López, fue visto en una cena íntima con una mujer que no es su esposa y estalló la polémica. Ante esta noticia, la madre de Wanda Nara, Nora Colossimo, reveló que no está separado.

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos.
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Fue el conductor quien instaló el tema porque preguntó si el exparticipante de MasterChef estaba separado y la respuesta de Nora fue con dudas: “Yo creo que sigue”, pero le mandó un mensaje para chequear su información y no recibió respuesta.

De Brito amplió su información y citó a su movilero Fede Flowers: “El otro día lo encontramos cenando con una señorita en un lugar, lo fuimos a buscar con la cámara y ya se había ido. Era de noche en Villa Crespo. Es un lugar caro. La chica es muy linda”.

Y luego leyó la información de Flowers: “Los comensales me dieron que cuando llegué ya se había ido, que estaba cenando con una chica hermosa”, y aclaró que la chica no era Daniela Christiansson, su pareja sueca. ¿Fue infiel o fue solo una cena?

Polémica: Wanda Nara lanzó un insulto al aire contra una periodista sin saber que el micrófono estaba prendido

Wanda Nara se convirtió en el centro de las miradas tras protagonizar un fuerte blooper durante una nota televisiva. Al término de un móvil en vivo para el ciclo LAM, la ex de Mauro Icardi arremetió con una frase despectiva contra una cronista, sin notar que el dispositivo que llevaba cerca continuaba encendido y transmitía su voz de manera nítida hacia la pantalla.

El tenso cruce ocurrió cuando la periodista Karina Iavícoli la consultó sobre la denuncia del Banco Central hacia su actual pareja, Migueles, por supuestas operaciones millonarias bajo el cepo cambiario. Frente al interrogante, la conductora retrucó tajante: “Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”, desligándose por completo del escándalo financiero.

Sin embargo, tras lanzar un beso a la cámara y entregar el elemento de trabajo a la notera, soltó un exabrupto en voz baja: “Esta pelotuda”. La agresión quedó registrada al aire y provocó un de inmediato repudio en las redes sociales, además de la firme respuesta de la comunicadora afectada, quien sostuvo que el exabrupto se debió a la incomodidad de la famosa frente a la pregunta incómoda.

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