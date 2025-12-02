IR A
El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

La superestrella del pop sorprendió con una inversión millonaria para su casamiento con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, en una de sus mansiones.

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

La noticia sobre el compromiso de Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, lanzó especulaciones sobre la que será la boda del año y tal vez, la mayor en la década, por el tenor de los protagonistas.

Entre los preparativos, hablan de una inversión millonaria en dólares que impactó a la industria del entretenimiento y el lujo. La propia artista decidió que la ceremonia sea en una de sus propiedades.

El evento será en una de sus casas conocida como Holiday House, valuada en 17 millones de dólares, ubicada en Watch Hill, Rhode Island. Entre los valores, se habla de un gasto de más de 1 millón de dólares en arreglos florales.

Entre otros datos, se conoce que el compromiso fue sellado con un anillo de diamante cuyo precio en el mercado es de 650 mil dólares.

kelce swift
Travis Kelce (izquierda) y Taylor Swift (derecha) en el podcast de 'New Heights'.

Travis Kelce (izquierda) y Taylor Swift (derecha) en el podcast de 'New Heights'.

La historia de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce se conoceron en julio de 2023 cuando el jugador de los Kansas City Chiefs fue al concierto de la cantante estadounidense The Eras Tour, en el Arrowhead Stadium, en la cancha de su propio equipo. Él intentó ir a su camarín o dejarle su teléfono en una pulserita que le dan los fans a la cantante pareo la gente de la seguridad no lo dejó.

Después le declaró su amor en el podcast New Heights que comparte con su hermano, Jason Kelce. En una entrevista posterior la intérprete de Shake It Off reveló que ese gesto público y la demostración de valentía le pareció "adorable". Estuvieron bastante tiempo saliendo para conocerse sin que nadie lo supiera. Oficializaron su relación en septiembre de 2023, cuando la artista asistió públicamente a un partido del equipo de su novio y fue vista sentada en el palco junto a la madre de Travis, Donna Kelce.

