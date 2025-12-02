2 de diciembre de 2025 Inicio
Vladimir Putin: "Si Europa quiere una guerra, estamos listos"

El presidente ruso aclaró que "no tiene intenciones" de combatir contra los aliados de Ucrania, pero está dispuesto a hacerlo si es agredido. "Deben renunciar a la ilusión de que pueden infligir una derrota estratégica a Rusia", advirtió.

Putin acusó a Europa de sabotear las negociaciones de paz con Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a la Unión Europea de sabotear las negociaciones de paz con Ucrania que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, y advirtió que su país estará "listo inmediatamente" si el bloque europeo decide atacarlo.

El ataque desencadenó masivos cortes de luz en las zonas afectadas.
Rusia lanzó un feroz ataque con misiles hipersónicos y 600 drones sobre zonas residenciales de KIev

Putin habló con la prensa este martes antes de recibir al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, con quienes tenía previsto discutir el plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. En esa línea, acusó a los líderes europeos de entorpecer las conversaciones.

"Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se apartaron y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra", sostuvo. También señaló que plantean exigencias "inadmisibles" para bloquear el acuerdo y "culpar a Rusia de rechazar ese proceso de paz".

El presidente ruso les aconsejó renunciar a la "ilusión" de que pueden infligir una "derrota estratégica a Rusia" y los llamó a volver "a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno". "No tenemos intención de combatir contra Europa, lo he dicho cien veces, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos inmediatamente", advirtió.

Las exigencias de Moscú incluyen que se reconozca como anexado el territorio que sus tropas ocuparon durante la guerra. En el último mes se apoderó de 701 km2, el segundo mayor avance después del de noviembre de 2024, e insiste en que tomó el bastión de Pokrovsk, en la región de Donetsk, algo que Ucrania niega.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este lunes que la Casa Blanca era "muy optimista" sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz, y señaló que Trump y su equipo "trabajaron muy duro en este asunto y desean sinceramente que esta guerra termine".

