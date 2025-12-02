2 de diciembre de 2025 Inicio
"Te cazaré de nuevo": el profético mensaje de Thomas Müller a Lionel Messi que encendió la previa de la final de la MLS

El alemán, recordado campeón del mundo en 2014, había chicaneado al astro argentino cuando se sumó a la MLS en agosto pasado y se hizo viral en las últimas horas previo al duelo del próximo sábado entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

Por
Messi y Müller

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

La histórica final que disputarán Inter Miami, campeón de la Conferencia Este, y Vancouver Whitecaps, ganador del Oeste, por la MLS Cup, ya comenzó a jugarse. El choque entre dos figuras mundiales como Lionel Messi y Thomas Müller acaparan toda la atención de un duelo que será electrizante y que ya trajo cola. En las últimas horas, se viralizó una chicana que el alemán le había expresado, tras su arribo a la la Liga de Estados Unidos: "Te cazaré de nuevo", tiró.

Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.
Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

La llegada del exjugador de Bayern Münich trajo mucha expectativa a la MLS y, en una entrevista tras su incorporación al equipo canadiense, el volante recordó sus grandes partidos contra el astro argentino y recordó entre líneas, la final perdida por la Selección argentina en el Mundial de Brasil en 2014: "Para ser honesto, Messi es el mejor jugador que tenemos en este juego, pero (mirando a cámara), te cazaré de nuevo", chicaneó Müller.

El futbolista de 36 años encendió la previa de la final y no esquivó las comparaciones: “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno... ¿Entienden lo que digo, no?”, expresó.

El historial entre ambos favorece al alemán, quien en diez duelos fue el ganador en siete ocasiones: incluyendo la dolorosa victoria de la Selección de Alemania en la final del Mundial de Brasil 2014, por 1-0 en el Maracaná y la histórica victoria de Bayern Münich por 8-2 sobre Barcelona. Messi ganó en dos amistosos de selecciones (3-1 en Frankfurt y 4-2 en Düsseldorf) y en la semifinal de la Champions League 2015, cuando el Barcelona derrotó al Bayern Múnich por 3-0 en el Camp Nou.

Inter Miami jugará por primera vez la final de la MLS Cup, frente a Vancouver Whitecaps. El partido definitorio se llevará a cabo el próximo sábado en el Chase Stadium, al ser el mejor equipo en la fase regular, a partir de las 16.30.

messi müller 2014
Messi y Müller, durante la final del Mundial 2014.

Messi y Müller, durante la final del Mundial 2014.

