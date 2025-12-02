Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro encabezó la audiencia preliminar de cara al nuevo proceso por el fallecimiento del astro, luego de que el anterior proceso se declarara nulo por el escándalo de Julieta Makintach. Por + Seguir en







El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ratificó que el nuevo juicio por la muerte del astro Diego Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026 y bajó la cantidad de testigos que serán citados a declarar, luego de que el anterior proceso fuera declarado nulo en mayo por el escándalo del documental clandestino que protagonizaba la jueza Julieta Makintach, luego destituida de su cargo.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón encabezaron una audiencia preliminar este martes en los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, donde asistieron Dalma, Gianinna y Jana Maradona, los representantes de la querella, los fiscales y los abogados de los imputados.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes del caso detallaron que Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, planteó la nulidad del debate, mientras que Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, también presentó un recurso similar. No obstante, los magistrados rechazaron los pedidos.

En tanto, las partes se pusieron de acuerdo para que haya una menor cantidad de testigos en comparación con el primer proceso, ya que está previsto que 120 personas presten declaración testimonial, debido a que 90 serán citados por parte de la acusación y 30 por la defensa. Además, los jueces definieron que las audiencias se llevarán a cabo los martes, miércoles y jueves de 10 a 17.

Diego Maradona Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Redes Sociales En el banquillo de los acusados estarán Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros de Medidom), Ricardo Almirón (enfermero), Nancy Forlini (coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios de Swiss Medical) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

Todos se encuentran imputados por "homicidio simple con dolo eventual". Este delito prevé una pena de 8 a 25 años de prisión y ocurre cuando una persona no tiene intención de matar a otra pero sabe que por su conducta hay una alta probabilidad de causar el fallecimiento y continúa con su acción.