2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro encabezó la audiencia preliminar de cara al nuevo proceso por el fallecimiento del astro, luego de que el anterior proceso se declarara nulo por el escándalo de Julieta Makintach.

Por
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ratificó que el nuevo juicio por la muerte del astro Diego Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026 y bajó la cantidad de testigos que serán citados a declarar, luego de que el anterior proceso fuera declarado nulo en mayo por el escándalo del documental clandestino que protagonizaba la jueza Julieta Makintach, luego destituida de su cargo.

La elección de Maradona se vincula también con testimonios anteriores que hacen referencia a regalos y objetos personales del Diez.
Te puede interesar:

Este es el perfume favorito que usaba Diego Maradona: cuánto sale

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón encabezaron una audiencia preliminar este martes en los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, donde asistieron Dalma, Gianinna y Jana Maradona, los representantes de la querella, los fiscales y los abogados de los imputados.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes del caso detallaron que Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, planteó la nulidad del debate, mientras que Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, también presentó un recurso similar. No obstante, los magistrados rechazaron los pedidos.

En tanto, las partes se pusieron de acuerdo para que haya una menor cantidad de testigos en comparación con el primer proceso, ya que está previsto que 120 personas presten declaración testimonial, debido a que 90 serán citados por parte de la acusación y 30 por la defensa. Además, los jueces definieron que las audiencias se llevarán a cabo los martes, miércoles y jueves de 10 a 17.

Diego Maradona
Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

En el banquillo de los acusados estarán Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros de Medidom), Ricardo Almirón (enfermero), Nancy Forlini (coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios de Swiss Medical) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

Todos se encuentran imputados por "homicidio simple con dolo eventual". Este delito prevé una pena de 8 a 25 años de prisión y ocurre cuando una persona no tiene intención de matar a otra pero sabe que por su conducta hay una alta probabilidad de causar el fallecimiento y continúa con su acción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Del Potro, Mayer, Pella y Delbonis, el equipo de la Copa Davis.

La consagración épica de Argentina en la Copa Davis 2016: la importancia de Del Potro, los cambios de Orsanic y el aliento de Maradona

Gianinna Maradona y el amor por su padre

Gianinna Maradona y un conmovedor mensaje en en aniversario de la muerte de Diego

Lionel Messi junto a Diego Maradona.

El emotivo posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: Si fue abandonado todos somos culpables

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables"

Diego Maradona falleció a pocos días de haber cumplido los 60 años en su country en Benavidez

Se estrena una nueva serie animada sobre Diego Maradona: todos los detalles

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

Rating Cero

La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.
play

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

La modelo y empresaria tiene 37 años.

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

últimas noticias

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

Hace 1 hora
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos

Hace 1 hora
play
La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

Hace 1 hora
Milei y Scott Bessent durante la visita del funcionario estadounidense a Argentina.

Scott Bessent canceló su visita a Argentina, tras la suspensión del viaje de Milei a Washington

Hace 1 hora
Los geólogos que la roca se formó por el calentamiento repentino de las nubes de polvo del sistema solar primitivo.

Un tesoro caído del cielo: un hombre encontró una roca y su interior sorprendió a los geólogos

Hace 1 hora