La conductora que anunció su salida de LAM a partir del 26 de diciembre confirmó que será parte del programa de Telefe conducida por Wanda Nara.

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López, quien se ausentará de MasterChef del 5 de diciembre al 5 de enero.

Yanina Latorre que ya había anunciado su partida de LAM, contó cuál será su destino: se sumará al reality de Telefe, MasterChef Celebrity, el ciclo de cocina conducido por Wanda Nara. ¿Será como nueva participante permanente?

En su propio programa SQP por América TV, la conductora tuvo de invitado a Maxi López y aprovechó para dar la noticia ya que lo involucra el exdeportista. Es que, el exdelantero abandonará el certamen por un mes y, tal como pasó la vez anterior donde Marley ocupó su lugar , ahora lo hará la panelista.

López deberá viajar a Suiza en los próximos días, para estar presente en el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson, Lando. Según está estipulado, s e ausentará del programa del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026 , por lo que las autoridades aprovecharon para llamar a la esposa del comentarista, Diego Latorre.

“¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, preguntó la conductora haciéndose la misteriosa y Maxi reveló que cómo fue la conversación para aceptar que sea reemplazado por ella. “A mí me pusieron el nombre y dije que sí”.

En ese momento, sin entender de qué estaban hablando, Yanina hizo el anuncio: “Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”. El padre de Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con la empresaria, y de Elle y Lando, con la modelo sueca, se sinceró: “Siempre le cociné a mis hijos en casa, pero acá...”.

“Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...”, lanzó risueña Yanina.

Latorre ya comunicó que el 26 de diciembre dejaría LAM para enfocarse únicamente en sus proyectos personales, como su programa radial y el ciclo que conduce en América TV.

