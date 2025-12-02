2 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de diciembre

La divisa norteamericana opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en un comienzo de mes que suele traer mayor demanda de pesos. Los financieros operaron a la baja y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de mes sin cambios. Los financieros operaron a la baja, mientras que el blue subió levemente, aunque sigue siendo el más barato del mercado y el mayorista se viene acercando al techo de la banda.

El dólar oficial terminó noviembre sin cambios respecto al cierre de octubre.
En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,76 para la compra y $1.475,07 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.496,85 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.475,23.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

