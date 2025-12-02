Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de diciembre
La divisa norteamericana opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en un comienzo de mes que suele traer mayor demanda de pesos. Los financieros operaron a la baja y el blue sigue siendo el más barato del mercado.
El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de mes sin cambios. Los financieros operaron a la baja, mientras que el blue subió levemente, aunque sigue siendo el más barato del mercado y el mayorista se viene acercando al techo de la banda.
En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.423,76 para la compra y $1.475,07 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.496,85 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.475,23.