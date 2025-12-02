2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump a Venezuela: "Empezaremos con los ataques por tierra, acabaremos con esos hijos de perra"

El presidente de Estados Unidos lanzó una dura advertencia al gobierno de Nicolás Maduro en el marco de una reunión junto a su Gabinete en la Casa Blanca, luego del despliegue militar en el Caribe.

Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una nueva reunión de su Gabinete en la Casa Blanca y volvió a lanzar una dura advertencia contra Venezuela, ya que marcó que comenzarán los ataques "por tierra" debido a que busca "acabar con esos hijos de perra", en referencia a los narcotraficantes.

Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.
Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Durante el encuentro con su Gabinete, en la que respondió preguntas de un grupo de periodistas, Trump afirmó que la cantidad de drogas con barcos en el Caribe disminuyó "mucho gracias a estos ataques", mientras que luego señaló que comenzarán las operaciones militares terrestres: "Vamos a empezar también con los ataques por tierra. Es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo de ellos. Vamos a empezar con eso muy pronto".

También defendió al secretario de Defensa, Pete Hegsteh, en medio del debate en Estados Unidos sobre un supuesto pedido para asesinar a dos personas que sobrevivieron de un ataque contra una embarcación que transportaba drogas en el Caribe.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro.

Donald Trump y Nicolás Maduro.

Por otro lado, el mandatario republicano amplió su amenaza de ataques hacia otros países si envían droga a Estados Unidos y ejemplificó con Colombia: "Escuché que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego nos la venden. Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace".

Los dichos de Trump se produjeron después de que lanzara un ultimátum a su par venezolano, Nicolás Maduro, ya que le dio tiempo hasta el viernes para dimitir y dejar su país. El mes pasado, el presidente estadounidense había rechazado una serie de solicitudes del líder venezolano, según consignó Reuters.

El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera .

