Triple femicidio de Florencio Varela: Lara Gutiérrez cumpliría 16 años y su familia la recordará con un tierno homenaje La ceremonia, que se realizará en la misma quinta donde celebró sus 15, será para rememorarla "con amor, mucha ternura, como era ella, tan bondadosa y feliz". Por su parte, la causa pasó a la Justicia Federal.







Lara Gutiérrez fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, por presunto ajuste de cuentas por narcotráfico

Este martes 2 de noviembre, Lara Gutiérrez, una de las víctimas por el triple femicidio en Florencio Varela, cumpliría 16 años y para recordarla, su familia anunció una emotiva reunión para rendirle homenaje. La adolescente, junto con sus amigas, Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, fueron vistas por última vez el jueves 18 de septiembre y, una semana después, fueron encontradas descuartizadas tras un brutal ataque en la casa de la calle Chañar 702, en dicha localidad bonaerense.

Para celebrar su cumpleaños, la familia de la adolescente indicó que se realizará un homenaje en la quinta donde la adolescente celebró sus 15 el año anterior. Stella Maris, la madre de la víctima, confirmó que la celebración se llevará a cabo en el inmueble de la calle Hilario Lagos 5713 desde las 19:30 hasta las 21:30.

“Invitamos a todos sus allegados más cercanos a conmemorar a Larita”, sostiene la imagen que la mujer le envió a NA y agregan: “2 de diciembre conmemoramos en memoria de Lara Morena Gutiérrez su cumpleaños, recordándola siempre con amor, mucha ternura como era ella, tan bondadosa y tan alegre”.

Al mismo tiempo, reconocieron que están “atravesando un profundo dolor”, sin embargo, quieren “recordarla como era ella… Feliz”. Como parte del homenaje, se realizará “una tirada de globos” en dicho lugar porque “fue un lugar donde ella dejó un recuerdo tan hermoso y sobre todo fue muy feliz”.

Lara Gutiérrez cumpleaños Triple femicidio en Florencio Varela: cómo sigue la causa La causa por el triple femicidio en Florencio Varela donde Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo fueron asesinadas por un presunto ajuste de cuentas narcotráfico, ahora está en manos de la Justicia Federal.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro se encuentran detenidos con prisión preventiva por los asesinatos, mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, continúa preso en Perú. Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”. Además, Mónica Mujica, esposa de Sotacuro, también está arrestada, en tanto que persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez (todos tienen circulares rojas de Interpol).