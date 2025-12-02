2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un tesoro caído del cielo: un hombre encontró una roca y su interior sorprendió a los geólogos

El buscador de tesoros David Hole descubrió una pieza clave para la investigación astronómica que podría explicar el origen de la Tierra.

Por
Los geólogos que la roca se formó por el calentamiento repentino de las nubes de polvo del sistema solar primitivo.

Los geólogos que la roca se formó por el calentamiento repentino de las nubes de polvo del sistema solar primitivo.

Redes Sociales

El buscador de tesoros David Hole descubrió en Australia una roca rojiza de 17 kilos y que resistió a todos sus intentos de abrirla. Al verla un grupo de geólogos confirmó que se trataba de un meteorito.

El papa León XVI habló sobre la situación de Venezuela. 
Te puede interesar:

El papa León XIV, sobre la tensión en Venezuela: "Buscar el bien del pueblo"

El hombre estaba trabajando en el Parque Regional Maryborough, tratando de hallar objetos preciosos, y halló una piedra que tenía un color inusual. Trató de abrirla con herramientas especiales como una sierra de roca, una amoladora angular, un taladro e incluso ácido, pero sin lograrlo.

Posteriormente, consultó por el origen del materia en el Museo de Melbourne donde confirmaron que era un meteorito de 4.600 millones de años. Aseguraron que la roca se formó durante el mismo tiempo en que se formó la Tierra.

Embed

El director del museo Dermot Henry aseguró: “Los meteoritos ofrecen la forma más económica de exploración espacial. Nos transportan al pasado, proporcionando pistas sobre la edad, la formación y la composición química de nuestro Sistema Solar (incluida la Tierra)”.

Geólogos del Museo de Melbourne Dermot Henry (izquierda) y Bill Birch (derecha)

La composición y el origen del meteorito ofrecen información invaluable sobre la formación del sistema solar y los materiales que viajan por el espacio. Los geólogos advirtieron que cayó a la Tierra en los últimos 200 años porque no está muy erosionada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El estudio revela una desconexión entre la red auditiva y el sistema de recompensa.

Por qué hay personas que no disfrutan la música, según la ciencia

La salud del actor empeoró desde que fuera diagnosticado con afasia y demencia hace tres años.

La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos

El Malba proyectará el documental Tiempos Circulares organizado por Buenos Aires Herald.

Buenos Aires Herald proyectará un documental sobre Derechos Humanos en el Malba

La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Rating Cero

La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.
play

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

La modelo y empresaria tiene 37 años.

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

últimas noticias

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

Hace 56 minutos
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos

Hace 57 minutos
play
La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

Hace 58 minutos
Milei y Scott Bessent durante la visita del funcionario estadounidense a Argentina.

Scott Bessent canceló su visita a Argentina, tras la suspensión del viaje de Milei a Washington

Hace 1 hora
Los geólogos que la roca se formó por el calentamiento repentino de las nubes de polvo del sistema solar primitivo.

Un tesoro caído del cielo: un hombre encontró una roca y su interior sorprendió a los geólogos

Hace 1 hora